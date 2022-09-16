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恆大：純電SUV「恆馳5」正式量產　預計10月開啟交付

▲恆大汽車恆馳5首輛車下線。（圖／翻攝恆馳微博）

▲「恆馳5」首輛車下線。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

恆大集團為了擺脫債務危機，正積極發展新能源汽車事業，並於16日宣布，旗下純電SUV「恆馳5」已經在天津工廠正式量產。

恆大集團表示，「恆馳5」於2021年12月30日實現首車下線，7月6日開啟全球預售，不到15天訂單超3.7萬輛，今天正式量產，10月將開啟交付。

▲恆大汽車恆馳5首輛車下線。（圖／翻攝恆馳微博）

恆大集團還說，恆馳汽車將加快推動其它車型的研發量產工作，「恆馳6」將於今年底下線，2023年上半年量產；「恆馳7」將於2023年上半年下線，2023年下半年量產，同時加「快恆馳1」、「恆馳3」的研發進度。

恆馳汽車7月5日時宣布，旗下首款量產車型「恆馳5」純電豪華SUV在7月6日20時預售，首1萬輛將特大讓利，且交車時付車款、提車後15天內可退車並退款，所有購車款項支付及退回均在公證處專戶。

恆馳汽車當時還說，對於前1萬輛用戶（首任車主非營運），恆馳汽車宣布還提供以下權益：提車後15天內可退車退款、提車後3年內6折保值回購、定金10000元抵20000元、免費提供H-Pilot智能輔助駕駛包、整車終身質保、三電終身質保、終身享受每年2次免費基礎保養、贈送家用充電樁及免費安裝服務、贈送5年（10G/月）車載流量包、終身享受24小時免費道路救援。

▲恆大汽車恆馳5首輛車下線。（圖／翻攝恆馳微博）

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