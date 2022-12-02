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大陸 大陸焦點 特派現場

恆大創始人許家印傳跳樓自殺！　員工PO出「最後對話」否認

▲恆大集團創辦人許家印,恆大地產樓盤。（圖／CFP）

▲恆大集團創辦人許家印。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸地產企業「恆大集團」債務危機仍未解除，有陸媒今（2）日爆出創始人許家印不堪壓力，在湖南長沙跳樓自殺。對此，恆大內部人士予以否認，並PO出群組聊天紀錄稱，今日下午許家印還在群裡發語音訊息，說要加強復工復產。

擁有16萬追蹤人數的大陸自媒體「新經濟」發文稱，「傳聞說，皮帶哥（指許家印），昨天在長沙一躍而下。逝者已去，故事留給後人評論吧。哀悼」；大約30分鐘後，再發文稱，「基本證實，許家印殞落，恆大今天下午原定會議取消，恆大汽車總部將解散」。

消息在網路瘋傳，引來網友熱烈討論，甚至流傳「（許家印）跳下來的時候消防在下面，氣墊接住了」的說法，真相撲朔迷離。

▲▼ 許家印穿跳樓。（圖／翻攝自微博）

▲員工發出的群組對話截圖。（圖／翻攝自微博）

對此，《券中社》今日下午引述恆大內部人士說法稱，今早有恆大員工向許家印彙報了相關工作，且下午1時左右，許家印在恆大相關高管群組內，發布了關於加強復工復產的語音訊息。

此外，有消息指出，為降低成本，恆大汽車集團總部將解散，總部人員架構調整，大部分人面臨裁員，小部分人下沈到工廠。對此，接近恆大汽車的知情人士表示，消息不屬實。

關於恆大的話題紛紛登上微博熱搜，有網友認為，「傳播這種謠言有意思嗎」、「故意放風，保住自己」、「這種謠言幾乎每個月都有」。不過也有人半信半疑，「發語音說復工復產這個有點尬」、「那麼多的國家一級媒體，都無法採訪或者電話聯繫到其本人，這還不夠說明問題麼？」、「出來走兩步咯」。

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