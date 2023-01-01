陸鬆綁防疫後首個小長假　上海跨年夜再現武警「拉鍊式人牆」

▲上海跨年夜。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

隨著新冠感染者逐步康復，大陸多個城市跨年當晚再現繁華人潮。上海的南京路步行街人山人海，武警組成拉鍊式人牆引導遊客。車流量也逐步回升，以北京為例，元旦假期期間高速公路的流量已恢復至去年同期的9成以上。

今年元旦是大陸疫情防控「新十條」發布後的首個小長假，民眾出行意願有所回升。大陸交通運輸部數據顯示，2022年12月26日開始，全國公路車流量正呈恢復性增長的趨勢，並且預計元旦小長假期間還會持續。以北京為例，元旦假期期間，北京高速公路的日均流量約為175萬輛，高速公路網流量已恢復至去年同期9成以上。

據《九派新聞》報導，上海南京路步行街2022年12月31日晚上人山人海，武警們組成拉鍊式人牆，引導遊客有序過斑馬線，疏導了人流、車流。

▲大唐不夜城跨年夜情況 。（圖／翻攝自秒拍）

陝西西安也是非常熱鬧，知名景點「大唐不夜城」跨年夜也湧入大批民眾。馮姓市民表示，跨年出來玩見到了很多人；看著大家重新回到了煙火氣息的生活中，感覺很幸福。

湖南長沙自2022年12月26日起，活躍車數、擁堵指數開始止跌回升。長沙地鐵數據顯示，本週客流量相較上周回升50%。長沙交警發佈元旦假期交通出行研判報告，預計活躍車數為138萬輛左右。

據《央視財經》報導，疫情防控政策調整後的首個小長假首日，各地出行明顯回暖。在北京，短途游、跨省游備受青睞，2022年12月31日早上7點到10點，單個ETC車道通行量，從每小時700輛左右增長到了1000輛，通行量集中的情況預計還將持續。