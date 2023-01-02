民進黨11月61%都是「背刺新聞」　王浩宇憂後果：2024怎麼贏？

▲民進黨前桃園市議員王浩宇。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

記者皮心瑀／台北報導

九合一敗選，民進黨前桃園市議員王浩宇自己做完分析、研究，指整個11月，綠營高達61%的相關新聞、聲量與討論集中在前立委郭正亮、立委高嘉瑜、台北市議員王世堅等幾乎所有背刺自己政黨的聲量上，而大選輸了，大家不但沒有去正視政策說明的問題，還配合對手邏輯，把責任推給支持者，「請問，這樣2024要怎麼贏？」

王浩宇發現，除了民進黨的新聞集中在「背刺」上，連王世堅加高嘉瑜的聲量，都遠遠高過當時台北市長候選人陳時中、桃園市長候選人鄭運鵬，而對民眾來說，就是自己人也不認同。



王浩宇感嘆。面對謠言蒼白無力，好的政策被抹黑成差的，地方議員候選人、黨公職、立委除了少數之外，因為擔心自己受傷、極少為自己政黨的政策辯護，極少有類似四大公投一樣的集體說明，反而是把說明的責任推給支持者、台派粉專，民進黨如何不輸？

民進黨大敗後，日前也已公布黨中央的檢討報告，包括黑金、重大治安爭議提名機制、候選人學倫事件等皆入列。

根據民進黨檢討小組召集人鄭文燦說明民進黨在檢討之後要面對2024總統及立委選舉，民進黨要調整步伐，讓執政表現更貼近民意，這次中間選民和年輕選民選票流失，代表民意的不滿，特別是放棄投票或者改投其他政黨，都代表沈默的民意，民進黨必須從基層反應找出問題的關鍵，「在人民的眼中產生了執政的傲慢，有部分選民選擇制衡民進黨，而不是支持民進黨。」