陸國台辦新主任新年談話　宋濤：繼續與台灣各界深入協商國家統一

▲大陸國台辦新主任宋濤 。（圖／翻攝 中國政府官網）

記者任以芳／北京報導

大陸國家主席習近平發表2023新年賀詞，強調「海峽兩岸一家親」。新上任的大陸中台辦、國台辦主任宋濤今（2）日「首次」向台灣民眾送上新年祝福問候。他首先表示，大陸方面將繼續推動兩岸經貿文化等融合發展，並且重申堅決粉碎「台獨」分裂勢力和外部干涉，堅持「和平統一、一國兩制」方針，在一中原則和「九二共識」上繼續與台灣各界深入協商國家統一。

宋濤今於2023年第1期《兩岸關系》雜誌發表題為《攜手奮鬥 共創偉業》的新年寄語。他首先表示，新年前夕，習近平發表新年賀詞，向海內外中華兒女致以新年祝福，其中強調，「海峽兩岸一家親。衷心希望兩岸同胞相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉。」

宋濤指出，2022年，大陸方面牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，團結兩岸同胞推動兩岸關系向前發展，對台工作取得新的進展。「一年來持續向台灣同胞和國際社會講清台灣問題歷史經緯和對台大政方針，引導兩岸同胞就兩岸關係和國家統一開展對話協商，引領兩岸關係發展方向。」

宋濤表示，大陸方面始終尊重、關愛、造福台灣民眾，積極推動兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，為台胞台企辦實事、做好事、解難事，助力台商台企融入新發展格局、參與高質量發展。

▼ 大陸國台辦主任宋濤有黨務外交經驗。（圖／翻攝 國台辦官網）

宋濤重申，「我們堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭，堅決粉碎『台獨』分裂勢力謀『獨』挑釁，有效震懾外部勢力『以台制華』行徑。」

宋濤強調，2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年。將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持「和平統一、一國兩制」方針，在一個中國原則和「九二共識」基礎上，「與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策。」

最後宋濤說，大陸將堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭。大陸堅信，只要兩岸同胞和衷共濟、同心同行，就一定能夠共創中華民族偉大復興美好未來，就一定能夠完成祖國統一大業。

▲大陸海協會會長張志軍。（圖／江西省台辦提供）

大陸前國台辦主任、現任海峽兩岸關係協會會長張志軍今也於《兩岸關係》雜誌2023年第1期上發表題為《賡續初心擔使命 砥礪奮進續華章》的新年寄語，代表海協會向台灣同胞致以新年問候和祝福。

張志軍表示，2022年是海協會服務大局、砥礪奮進的重要一年。海協會深入學習貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略和黨中央對台工作決策部署，認真學習貫徹黨的二十大精神，在服務工作大局、推動交流合作、維護同胞權益等方面作出新的努力。

張志軍說，大陸堅定維護一個中國原則和「九二共識」，舉辦「九二共識」30週年系列活動，系統回顧闡釋「九二共識」的歷史經緯、核心意涵和重大意義。

他重申，堅持貫徹以人民為中心的發展思想和「兩岸一家親」理念，妥善處理各類涉台突發事件和急難救助事項。積極推動與台灣各界聯繫與交流，廣泛深交朋友，宣傳對台政策，聽取意見建議。