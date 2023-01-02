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中國駐法使館批媒體挺台　網友反稱台灣是獨立國家

▲▼台灣,中國,兩岸。（圖／路透）

▲中國日前派71架次共機擾台，引起法國輿論關注。（示意圖／路透）

中央社記者曾婷瑄巴黎1日專電

中國駐法大使館接連推特貼文批評日前挺台的法國媒體報導，稱台獨主義將被碾壓。未料好戰言論適得其反，吸引大批網友留言，多數強調台灣是獨立國家，也有人反酸中國瘋狂無極限。

中國日前派71架次共機擾台，引起法國輿論關注，法國媒體報導分析中國的威脅舉動。中國駐法大使館顯然不滿法國媒體，連續在去年12月30、31日於推特上批評報導內容。未料事與願違，貼文反遭大批網友冷嘲熱諷與學者譴責。

中國駐法使館30日首先指名道姓地批評費加洛報（Le Figaro）總編輯聖-保羅（Patrick Saint-Paul），也是「台灣能否力抗中國？」一文作者，稱部分記者因「仇恨中國」，「退化到在歷史殘餘中翻找，致使其信譽受損」。

接著引用費加洛報另一篇「烏克蘭遭入侵後，台灣準備對抗中國」報導，稱「中國應統一，也會統一。分離主義與台獨主義『豪豬』終將被中國歷史統一的『壓路機』碾過」。

中國使館31日再度推文，批評台灣外交部長吳釗燮刊登在費加洛報上的受訪內容，吳釗燮表示，「台灣人已準備好為自由奮戰」。中國眉批：「完全相反...中國人民將為祖國領土完整與主權戰鬥」。

然而中國過時與具攻擊性的論述適得其反，獲得使館推特貼文少見的「熱烈迴響」。

被中國駐法使館稱作「流氓」的法國智庫戰略研究基金會（FRS）台灣安全暨外交計畫主任博達安（Antoine Bondaz）不改幽默，反擊寫道：「中國駐法使館用大家所熟知的細膩與禮節祝各位新年快樂。」

被點名的聖-保羅本人也不受影響，引用博達安的推文，說到：「謝謝，真是太榮幸了！」

在中國推文下方，國民議會議員狄亞（Éric Diard）回覆寫道：「已經無法比這個更好戰了」。@loicman、@FrenchIskandar等網友則質疑為何法國政府袖手旁觀，「為何法國無所作為，對這樣粗魯的言論毫無反應？」，並呼籲外長召見中國駐法大使盧沙野。

更多網友則是在中國使館的貼文下力挺台灣，@FRYPSG質問：「那台灣2300萬人的意志呢？他們民主的生活呢？能不能就讓他們自由選擇？」@talex444說，「不好意思，什麼統一？台灣是獨立的」。

@PierreMinnaert回覆，「中國幾乎從未擁有台灣，即使真的有，唯一重要的是台灣人民現在的自由意志，選擇是否要屬於中國，但他們不要」。@erictempoperio1寫：「但台灣不屬於你們，台灣是民主政體，和你們相反」。

在2022年的最後一天，中國駐法使館發表如此好戰的文字，讓法國網友傻眼批評。@LoloCoh說，「要以這種方式結束一年是吧，用威脅與幾乎宣戰的貼文。無庸置疑，這個共產國家的瘋狂無極限」。@Powder2People則諷刺，「真是一年好的開始，超棒宣傳」。

許多網友則以幽默反酸中國使館，如@DelatourRegis說，「就叫你早餐別再喝荔枝酒了」；@BrunoGensburger寫，「形象好棒棒，恭喜你們的公關」。

也有人貼出中國為「西台灣」的地圖，以及中華民國國旗覆蓋中國領土的圖片，寫著「一個中國，在其合法政府之下」。

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