流氓遊客小琉球跨年「放煙火朝人射」　女遭炸二度灼傷怒提告

記者陳崑福、劉人豪／屏東報導

旅遊勝地小琉球，在跨年夜(31日)當天竟然有民宿客人，放煙火直接炸到店家的客人，造成一名20歲葉姓女子二度灼傷，葉女事後怒提告，店家也出面痛罵放煙火的客人，「你們所作所為，真的很讓人鄙視。」

▲小琉球民宿客人不聽勸阻，硬要在店家旁放煙火，炸傷人還繼續放。（圖／翻攝臉書「小琉球聯盟」）

店家在臉書社團「小琉球聯盟」及「爆怨公社」發文，表示本該開心的跨年夜卻發生一件讓人難過又生氣的事情。事發當晚民宿的客人直接在店家旁邊放煙火，完全沒有顧及許多人就坐在戶外用餐，全部人都吃到陣陣煙灰。

店家說有特地去勸告已影響用餐客人，要對方注意施放煙火的風向和地方，結果被無視，結果高空煙火直接炸進戶外座位區，店家客人慘遭二度灼傷，女子急診後，民宿客人竟然還耍流氓堅決要繼續放，「我還真沒看過你們這種人，是本島耍不了流氓，來小琉球比較厲害？」批評民宿客人的惡劣行徑，讓店家和店家客人的跨年夜全毀，「你們所做所為，真的很讓人鄙視。」

▲煙火直接在用餐區炸開。（圖／翻攝臉書「小琉球聯盟」）

屏東縣警局東港分局指出，2022年12月31日晚上11時30分許接獲報案，有民眾在琉球鄉某日式串燒居酒屋前遭燃放鞭炮誤傷，警方獲報到場處理，經了解是民眾沒經過申請跨年燃放鞭炮，誤傷遊客葉女，經送琉球衞生所就醫右腿二級燒燙傷，葉女至琉球所提出過失傷害告訴，警方依規定受理移送偵辦。

警方呼籲請民眾燃放鞭炮，應注意控制數量儘量滅少爆竹施放量並注意安全，以免造成遊客及民眾危險。

▲施放煙火現場照。（圖／記者陳崑福翻攝）

