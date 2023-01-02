快訊／桃園黑道大哥當街「全身遭轟6槍」　緊急送醫不治

▲桃園市一名黑道大哥2日當街遭槍擊擊斃。嫌犯在新北市三峽區棄車逃逸無蹤。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、沈繼昌、趙蔡州／桃園報導

桃園市桃園區2日下午5點發生槍擊，一名55歲郭姓黑道大哥遭射擊6槍倒臥在泰昌十街馬路旁。警消趕到現場時，郭男已經失去呼吸心跳，立刻緊急送衛福部桃園醫院搶救，但仍宣告不治。

▲槍擊案現場，警方在現場找到遺留的彈殼。（圖／民眾提供）

桃園「黑人家族」老大郭信一2日傍晚行經桃園市桃園區泰昌十街時，突然遭身份不明的歹徒持槍連續開火，導致他全身多處中彈倒地不起。附近居民聽到巨響出來察看，看見郭男倒臥在血泊中，嚇得立刻打電話報警。

警消趕到後，發現郭男倒臥在血泊中，左右鎖骨各中1槍、左右肩各中1槍，且右手掌及左腹也各中1槍，已失去呼吸心跳，緊急送衛福部桃園醫院搶救，但仍宣告不治。

▲嫌犯逃逸用的車輛在三峽區、樹林區交界處找到。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調查，事發地點偏僻，且距離路口監視器有一段距離，研判槍手預先觀察過地形預謀犯案，槍手做案後駕車一路逃竄到新北市三峽區、樹林區柑園街一帶，棄車後放火滅證。

桃園警方表示，槍擊案發生後，已立即組成專案小組追查，並通知鑑識人員至現場進行採證，同時報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，至於是否為仇殺或有利益糾紛，殺人者是誰、是否有藏鏡人，將依據相關事證積極查緝嫌犯到案釐清。