　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

南橫U型盲彎超扯違停！騎士出彎被嚇到　駕駛回嗆：這白線捏

記者蔡怡萍／綜合報導

是白線就能停車？網路上出現一段影片，騎士騎車行經南橫公路一處U型大彎時，才一出盲彎就赫見一輛轎車停放在同向路緣白線上，騎士嚇得對剛停好車的駕駛喊「不要停轉角啦」，沒想到駕駛卻理直氣壯回嗆「這白線捏」，讓騎士超傻眼，網友也紛紛大罵「想害死誰」、「轉彎處、還在扯什麼線」。

▲▼南橫公路上車輛直接停在盲彎上，還理直氣壯說「這是白線捏」。（圖／翻攝爆廢公社）

▲車輛直接停在山路盲彎上，還理直氣壯說「這是白線捏」。（圖／翻攝爆廢公社，下同）

影片發生在去年底，一名重機騎士騎車行經南橫公路夕陽管制口附近，他減速通過一處U型髮夾彎，沒想到卻在出彎後看到一輛轎車就停在內側白線上，男駕駛剛停好車與女伴正要往上走，騎士出聲提醒「不要停轉角啦、這轉角欸」，駕駛聽聞卻回頭反駁「這白線捏」。

▲▼南橫公路上車輛直接停在盲彎上，還理直氣壯說「這是白線捏」。（圖／翻攝爆廢公社）

▲騎士出言制止駕駛不要停在轉彎處。

網友看了也大喊誇張，「太扯了！轉彎盲點停車？」、「智商要多低才會把車停在彎中」、「是不是砂石車要轉彎時直接整個車嚕上去再來哭說司機沒看車啊」、「停那邊是等人家來撞吧」、「這種等級已經不是用三寶可以形容」、「停在這種地方根本就視野死角，到底要人怎麼反應」、「這不是白線不白線的問題，而是邏輯的問題，那個回覆真的是會笑死。」也有網友解答「那不是白線，那叫車道線，寬度10公分不得停車，15公分寬的白線內才可以停，不得超出15公分」。

▲▼南橫公路上車輛直接停在盲彎上，還理直氣壯說「這是白線捏」。（圖／翻攝爆廢公社）

ET快訊
快訊／3天逾400人請假爭3個月年終　長勤回應了
國泰產驚傳人事大風吹！　總座記大過、調整12位主管職
買午餐驚見「在地美食」！　店員闖禍後1反應他看傻
袁惟仁被爆烏龍死訊　張宇現身曝他「最新近況」
朱芯儀抗癌1年「決定不拼存活率」：好辛苦！藍勾勾湧入鼓勵
吃到飽「2類食物超傷牙」！牙齒開瓶下場慘：馬上根管治療
百萬網紅認了出軌！淪搖錢樹「婆家狂吸血」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女友閨蜜狂聊色！頂樓約戰喊「打炮還蠻爽」　他忍不住下場超慘

鬼門關前救人！新北男車內昏迷已沒氣　金山3勇警輪流CPR救回

南橫U型盲彎超扯違停！騎士出彎被嚇到　駕駛回嗆：這白線捏

煙火炸傷女客！小琉球流氓遊客太扯　消防調查報告出爐

快訊／高雄男大生墜落3米深校內吊橋亡！跨年收假前驚傳不幸意外

快訊／確定了！台南市警局秘書室主任涉恐嚇取財　2大過免職　

連假墾丁人潮塞爆　著名包子店違停嚴重！恆春警3天開400張罰單

色男2度性侵17歲乾女兒！她機警錄音　賠80萬+重判6年8月

盜黃捷自拍照「PO交友網站求包養」　護理師下場曝

跨年夜互看不順眼　隔天火鍋店尋仇！8屁孩大亂鬥全進警局

蔡依林跨年夜送新年禮物　終於唱《海盜》！笑：明天就不唱了XD

白冰冰花蓮跨年唱《First Love》　獨特白式唱腔...網笑：唱得像失戀ＸＤ

台灣女孩全英文介紹艋舺祭典 超流暢口說驚呆在場外國人！

找水豚君聊煩惱大談心　牠乖乖傾聽滿臉無奈XD

艾薇兒《Girlfriend》就是青春　《Complicated》誰沒聽過！

是青春！灌籃高手來了！　上杉昇重現《直到世界盡頭》

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

張韶涵跨年開唱遭諷「車禍現場」　網PO現場片揭真相怒了

王心凌蘇有朋互COVER名曲！　《紅蜻蜓》《愛你》舞台交換

宋慧喬遇霸凌仔「一拳貓下去」　身上全是疤...佈局18年復仇

女友閨蜜狂聊色！頂樓約戰喊「打炮還蠻爽」　他忍不住下場超慘

鬼門關前救人！新北男車內昏迷已沒氣　金山3勇警輪流CPR救回

南橫U型盲彎超扯違停！騎士出彎被嚇到　駕駛回嗆：這白線捏

煙火炸傷女客！小琉球流氓遊客太扯　消防調查報告出爐

快訊／高雄男大生墜落3米深校內吊橋亡！跨年收假前驚傳不幸意外

快訊／確定了！台南市警局秘書室主任涉恐嚇取財　2大過免職　

連假墾丁人潮塞爆　著名包子店違停嚴重！恆春警3天開400張罰單

色男2度性侵17歲乾女兒！她機警錄音　賠80萬+重判6年8月

盜黃捷自拍照「PO交友網站求包養」　護理師下場曝

跨年夜互看不順眼　隔天火鍋店尋仇！8屁孩大亂鬥全進警局

長榮航勤虧損9938萬「仍發年終、加薪」！他怒批員工：別無理取鬧

《葉問》男星爆7年婚變！　老婆不知情「出來解釋」他回應吐實了

昆山吳江疫情燒「很難找到沒陽的人」　台商：狀況慘烈，提前放假

3天逾400人請假爭3個月年終　長勤回應了！「與員工溝通公司困境」

女友閨蜜狂聊色！頂樓約戰喊「打炮還蠻爽」　他忍不住下場超慘

國泰產驚傳人事大風吹！　總座記大過、調整12位主管職

袁惟仁被爆烏龍死訊　好友張宇現身曝他「最新近況」！

強尼戴普新作耍大牌！　同劇演員爆「跟導演怒吼互罵」揭他惡習

王少偉愛上「台版松隆子」！　難忘躲初戀衣櫃2小時：私訂終身的感覺

科技男跨年約2女友！她偷聽「完美行程」驚呆了：時間管理大師

戲精弟被摸頭秒切暴哭模式　哥發現「神奇按鈕」玩上癮！

社會熱門新聞

已婚女警偷吃男警爽遊墾丁　海軍尪心碎

台南轎班5成員自撞橋墩！　3死2傷

台南恐怖車禍身分曝！3死最年輕僅16歲

卡丁車樂園元旦大亂鬥！工作人員慘遭圍毆

台南恐怖車禍相驗　3男女死因曝

女秘書哭：他都可以當我阿公了！　遭老闆性侵

名醫回家內褲換了！妻闖摩鐵抓姦小護士

即／高雄男大生墜落3米深校內吊橋死亡！

台南轎車自撞2死　4人噴飛驚悚片曝

半夜飆車找少女口交　男網友下場曝

即／台南台17線車禍奪2命！轎車撞橋墩成廢鐵

墾丁爆鬥毆　黑衣猴拿安全帽打1人

高雄警臨檢酒店　低胸短裙妹比客人多

確定了！台南市警局秘書室主任涉恐嚇取財　2大過免職　

更多熱門

相關新聞

連假墾丁人潮塞爆　警3天開400張罰單

連假墾丁人潮塞爆　警3天開400張罰單

元旦3天連假，大批遊客湧入恆春墾丁地區，致有的路段出現車輛違規亂停現象，尤其恆公路著包子店附近，警方表示，該處已設置科技執法，違停超過3分鐘就開單告發，估計3天來，鎮內違規停車已開出400張告發單。

外媒評選「最強重機TOP10」出爐

外媒評選「最強重機TOP10」出爐

特斯拉闖紅燈撞飛外送員！餐點噴一地

特斯拉闖紅燈撞飛外送員！餐點噴一地

台南騎士平交道催油門撞欄桿7次！列車司機嚇到鳴笛

台南騎士平交道催油門撞欄桿7次！列車司機嚇到鳴笛

台南騎士平交道玩火車　撞柵欄7次

台南騎士平交道玩火車　撞柵欄7次

關鍵字：

盲彎轉彎彎道停車白線重機騎士南橫

讀者迴響

熱門新聞

《葉問》男星突宣布「離婚7年演員妻」！

18歲男星陳屍家中！死因是藥物過量…雙親悲揭真相

已婚女警偷吃男警爽遊墾丁　海軍尪心碎

今全台有雨！10級強風要來了　下波冷空氣時間曝

台南轎班5成員自撞橋墩！　3死2傷

快訊／蘿莉塔深夜拋結婚喜訊！

「上班不要看」正妹員工結婚了！　認秘戀同事2年

丈夫出軌啪上岳母　她心碎離婚

蔡依林台下驚見「長髮妹掉出雙球」！大尺度畫面瘋傳

行李員「遭瞬間吸入飛機引擎」慘死

竹科遊日潮　爆10團有9團必跑「極樂行程」

即／Joeman證實熱戀中！元旦照閃炸

路人抬頭看101煙火　驚見旅館男女

「總統不爽快發現金」　綠幕僚揭原因

「產檢發現胎停」二度失去寶寶！林舒語崩潰：為什麼又離開

更多

最夯影音

更多
蔡依林跨年夜送新年禮物　終於唱《海盜》！笑：明天就不唱了XD

蔡依林跨年夜送新年禮物　終於唱《海盜》！笑：明天就不唱了XD
白冰冰花蓮跨年唱《First Love》　獨特白式唱腔...網笑：唱得像失戀ＸＤ

白冰冰花蓮跨年唱《First Love》　獨特白式唱腔...網笑：唱得像失戀ＸＤ

台灣女孩全英文介紹艋舺祭典 超流暢口說驚呆在場外國人！

台灣女孩全英文介紹艋舺祭典 超流暢口說驚呆在場外國人！

找水豚君聊煩惱大談心　牠乖乖傾聽滿臉無奈XD

找水豚君聊煩惱大談心　牠乖乖傾聽滿臉無奈XD

艾薇兒《Girlfriend》就是青春　《Complicated》誰沒聽過！

艾薇兒《Girlfriend》就是青春　《Complicated》誰沒聽過！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面