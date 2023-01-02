南橫U型盲彎超扯違停！騎士出彎被嚇到　駕駛回嗆：這白線捏

記者蔡怡萍／綜合報導

是白線就能停車？網路上出現一段影片，騎士騎車行經南橫公路一處U型大彎時，才一出盲彎就赫見一輛轎車停放在同向路緣白線上，騎士嚇得對剛停好車的駕駛喊「不要停轉角啦」，沒想到駕駛卻理直氣壯回嗆「這白線捏」，讓騎士超傻眼，網友也紛紛大罵「想害死誰」、「轉彎處、還在扯什麼線」。

▲車輛直接停在山路盲彎上，還理直氣壯說「這是白線捏」。（圖／翻攝爆廢公社，下同）



影片發生在去年底，一名重機騎士騎車行經南橫公路夕陽管制口附近，他減速通過一處U型髮夾彎，沒想到卻在出彎後看到一輛轎車就停在內側白線上，男駕駛剛停好車與女伴正要往上走，騎士出聲提醒「不要停轉角啦、這轉角欸」，駕駛聽聞卻回頭反駁「這白線捏」。

▲騎士出言制止駕駛不要停在轉彎處。



網友看了也大喊誇張，「太扯了！轉彎盲點停車？」、「智商要多低才會把車停在彎中」、「是不是砂石車要轉彎時直接整個車嚕上去再來哭說司機沒看車啊」、「停那邊是等人家來撞吧」、「這種等級已經不是用三寶可以形容」、「停在這種地方根本就視野死角，到底要人怎麼反應」、「這不是白線不白線的問題，而是邏輯的問題，那個回覆真的是會笑死。」也有網友解答「那不是白線，那叫車道線，寬度10公分不得停車，15公分寬的白線內才可以停，不得超出15公分」。