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元旦曙光落空！攝影玩家意外捕獲「黃金雲海」　季節限定美景曝光

記者蔡文淵／苗栗報導

2023年第一天因為雲層太厚，很多人期待的第一道曙光落空，不過苗栗有攝影玩家在大湖鄉薑麻園卻意外拍到絕美的雲海，當地人說從11月到隔年3月是出現雲海最佳的時期，也是當地季節限定的美景。

▲▼大湖薑麻園地區每年11月到第二年3月最容易出現雲海景象。（圖／湯志青提供）

▲大湖薑麻園地區每年11月到第二年3月最容易出現雲海景象。（圖／湯志青提供）

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苗栗大湖的薑麻園地處關刀山脈坐落在苗栗與台中的交界處，但由於關刀山脈為東西走向，橫越西部平原，形成南北氣候分水嶺，只要遇上冷熱交替的季節就會出現雲霧繚繞、壯闊雲海景觀。

從空中俯瞰，雲霧覆蓋上城鎮，帶點迷濛氣氛，往山頭看，迷濛的雲霧層，宛如瀑布般，延著關刀山脈流進苗栗大湖鄉的薑麻園地區，讓海拔大約800公尺高的薑麻園山區，露出的瞭望台，顯得景色美麗動人，這是大湖薑麻園地區的季節限定美景

觀察雲海20年的當地民宿業者湯志青表示，每年的第一道鋒面到達至第二年梅雨季結束是當地雲海出現的季節，而11月到第二年3月較容易出現黃金雲海大景。湯志青說，天氣太冷、風力過大都不容易出現雲海，暖冬或是北雨南晴的天氣最容易出現雲海，薑麻園氣溫比平地低約3度，當地12至20度的氣溫到薑麻園看雲海，大概不會失望。

據了解，大湖薑麻園地區距國道１號高速公路三義交流道14公里，經苗130縣道可以抵達，是全台離高速公路交流道最近的雲海觀看、拍攝點。

▲▼大湖薑麻園地區每年11月到第二年3月最容易出現雲海景象。（圖／湯志青提供）
▲大湖薑麻園地區每年11月到第二年3月最容易出現雲海景象。（圖／湯志青提供）

▲▼從空中俯瞰薑麻園地區，雲霧覆蓋上城鎮，迷濛的雲霧層，宛如瀑布般流進整片薑麻園地區。（圖／張麥斯）
▲從空中俯瞰薑麻園地區，雲霧覆蓋上城鎮，迷濛的雲霧層，宛如瀑布般流進整片薑麻園地區。（圖／張麥斯提供）

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