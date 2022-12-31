竹聯幫堂主老母公祭　板殯湧1500黑衣人…警出入口攔捕18人

▲竹聯幫威堂主林淯宣母親離世，張安樂到場弔唁 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／新北報導

竹聯幫威堂堂主林淯宣母親日前離世，今天(31日)在板橋殯儀館舉辦告別式，現場各大幫派都派人前來致意，連統促黨主席張安樂及李婉鈺也到場弔唁，警方不敢大意，也派出120名警力，攔檢1500多人，查獲6名未成年少年、4名通緝犯、6人攜帶摺疊刀、1人帶毒K煙，並查獲1名協尋的少年。

據了解，竹聯幫威堂堂主林淯宣的母親日前因病離世，享耆壽96歲，林淯宣也在臉書貼文悼念，及照顧母親過程；31日上午在板橋殯儀館舉辦告別式，現場各大幫派集團都派人致意，連統一促進黨主席張安樂及前議員李婉鈺等人均到場弔唁。

▼板殯湧入超過1500名黑衣人 。（圖／記者陳以昇攝）

板橋殯儀館8時許就聚集了許多小弟，警方不敢大意，派出轄區派出所、偵查隊及刑大、保大、少年隊等支援警力120名，在各出入口設臨檢站，共盤查了超過1500名黑衣人，攔檢6名少年、4名通緝犯（包括違反槍砲彈藥刀械管制條例、妨害自由各1人及詐欺2人），1人帶毒K煙、6人無故攜帶摺疊刀，及查獲協尋少年1人，依法送辦。

▼各大幫派也派人到場 。（圖／記者陳以昇攝）

▼警方在出入口攔檢 。（圖／記者陳以昇攝）

▼林淯宣在臉書貼文弔念母親 。（圖／記者陳以昇翻攝）