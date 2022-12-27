竹聯幫虎堂內鬨！「愣子」、「虎董」年終各辦餐會較勁

▲竹聯幫虎堂傳分成2派，將在聖誕節過後分別舉辦尾牙以及「堂主交接」，警方不敢大意動員蒐證。（圖／民眾提供）

記者邱中岳／台北報導

竹聯幫傳出虎堂內鬨！竹聯幫為台灣黑幫組織，旗下分成許多堂口、分會，其中竹聯幫虎堂原本10多年來以「虎董」為領導人，但創堂堂主愣子卻「另立堂主」，造成虎堂分成2派，虎董26日晚上在中山區席開百桌舉辦尾牙，愣子將在28日舉辦「堂主交接」，有互別苗頭之意。

竹聯幫虎堂創堂堂主朱家訓，綽號愣子，入獄之後，虎堂事務由生偉接下棒子，直到2012年由現任堂主朱耀揚，綽號「虎董」接下堂主一職。

但愣子在2022年8月間，於社群軟體上發布將由另名「源董」接任堂主職務，此舉也引起外界揣測；據了解，愣子提出交接堂主事宜，雙方並沒有進行協商，單方面宣布訊息，引起虎堂內部議論。

虎董朱耀揚早年加入虎堂之後，就在台中從事建築工程，後續北上接掌虎堂事務，並接下堂主一職約10年時間，有人抹黑他專門從事國際販毒，但知情人士透露，虎董常常要求年輕人不能碰毒品，更遑論有販毒問題。

朱家訓13歲開始加入竹聯幫，年輕時好逞兇鬥狠，在竹聯幫內創立虎堂，成為創堂堂主，多次被提報治平對象進出監獄，在道上頗有名氣。

2022年12月正是尾牙月，竹聯虎堂也分成2派舉辦年終餐敘，以虎董為首的新虎堂，26日晚上於中山區「鉅星匯」席開百桌辦尾牙，愣子為首的舊虎堂，28日晚間於一郎餐廳席開50桌，舉辦「堂主交接」儀式。

北市警方也不敢大意，因知悉新舊虎堂主之爭，憂心會有內鬨鬧事情況發生，屆時也將派警力到場戒護，避免脫序行為發生。