竹聯幫明仁會大哥假冒投顧　保溫杯禮券「扣客」吸21人捲億元

記者邱中岳／台北報導

刑事局日前全面掃蕩黑幫成員，在12月中旬查獲竹聯幫仁堂明仁會成員，涉嫌假冒美國著名信評機構「穆迪公司」名義詐騙國人，共計有21人受害，損失金額上億元，甚至「一隻牛剝2層皮」，偽造公函要求辦資金提領作為合法來源證明，再度要被害人繳交保證金，有些被害人發現事有蹊蹺報警處理，全案才曝光。

警方調查，刑事局四大隊，在12月中旬查獲竹聯幫仁堂明仁會黃姓大哥，在台灣設立人頭投顧公司，張貼博弈工作高薪廣告、仲介國人前往菲律賓，並透過簡訊發送罐頭訊息，還假借美國著名信評機構「穆迪公司」名義詐騙國人，事後有被害人受害報警處理。

▲刑事局掃黑，破獲竹聯幫明仁會成員假冒「穆迪公司」騙21人海撈上億元。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲悉後展開追查，發現黃嫌等人，從2021年開始，假冒「穆迪公司」招攬生意，為了取信被害人，還寄送印有「Moody's」保溫杯及SOGO禮卷取信被害人，21名被害人誤信黃嫌等人招攬，砸下大錢投資，事後才發現上當，損失金額高達上億元。

警方事後兵分多路，在雙北、桃園共計逮捕21名嫌犯到案。警方指出，總共查扣保溫瓶、禮券以及電腦、手機等證物，訊後將黃嫌在內等21名嫌犯依照《組織犯罪條例》、詐欺、洗錢防制及人口販運等罪移送法辦。

▲刑事局破獲黑幫成員專門替詐騙集團洗錢，甚至還將贓款轉換成虛擬貨幣。（圖／記者邱中岳翻攝）

刑事局又另外查獲，有3大幫派成員專門替詐騙集團「洗錢」，余姓男子、許姓男子與境外話務機房的詐騙集團有勾結，專門替詐騙機房洗錢，提高警方調查難度，追查後發現許姓男子的洗錢集團，還招募黑幫註記成員加入詐騙洗錢行列。

據了解，余姓、許姓男子，替詐騙集團將國內被害人匯入人頭帳戶的款項轉至其他人頭帳戶，最後又利用大額贓款購買虛擬貨幣，事後透過虛擬貨幣與境外共犯分贓，或者將虛擬貨幣提供給詐騙集團。

警方在2022年8月至12月，共逮捕余、許2個洗錢集團共計56人到案，起獲276萬現金及手機、人頭帳戶等資料，訊後也依照詐欺、《洗錢防制法》等罪嫌送辦。