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台南好young跨年晚會演唱會　直播結束線上觀看147萬人次全台最高

▲台南市政府所舉辦的「台南好YOUNG跨年晚會」，12月31日在市府永華市政中心西側廣場舉行，多達18組藝人帶來近6個半小時的精采表演，直播結束時線上觀看人數高達147萬人次全台最高。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府所舉辦的「台南好YOUNG跨年晚會」，12月31日在市府永華市政中心西側廣場舉行，多達18組藝人帶來近6個半小時的精采表演，直播結束時線上觀看人數高達147萬人次全台最高。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府所舉辦的「台南好YOUNG跨年晚會」，在永華市政中心西側廣場舉行，除「全方位天王」炎亞綸今年首度挑戰跨年晚會主持加表演，雙天后艾怡良及魏如萱也都帶來精彩表演，多達18組藝人們帶來近6個半小時的精采表演，直播結束時線上觀看人數高達147萬人次全台最高。

▲台南市政府所舉辦的「台南好YOUNG跨年晚會」，12月31日在市府永華市政中心西側廣場舉行，多達18組藝人帶來近6個半小時的精采表演，直播結束時線上觀看人數高達147萬人次全台最高。（圖／記者林悅翻攝，下同）

網友更是在直播區留言「今年台南場最好看了啦」、「台南太國際化」、「台南太熱了」、「好可愛」，也正因為台南邀請了許多組國際吸睛卡司，後台宛如國際群星會，同樣來自日本的國民姊夫AKIRA、放浪兄弟團員SHOKICHI、從台灣紅回日本的楊宇騰YU、日本超可愛爆紅女團「FRUITS ZIPPER」、韓國新生代男團「EPEX」就在後台藝人休息帳篷中，搭起友誼橋梁，互相致意交流並拍照；而可愛爆紅女團「FRUITS ZIPPER」中不少成員，在晚間10時左右表演結束後，仍待在會場中，由貓道進入舞台旁欣賞倒數橋段的絢爛煙火，可見台南跨年晚會的魅力驚人。

▲台南市政府所舉辦的「台南好YOUNG跨年晚會」，12月31日在市府永華市政中心西側廣場舉行，多達18組藝人帶來近6個半小時的精采表演，直播結束時線上觀看人數高達147萬人次全台最高。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而不出所料，眾多粉絲引頸期盼欣賞滿滿的炎亞綸，除了紛紛在直播區留言給炎亞綸外，更有熱情歌迷，體貼幕後工作人員的辛苦，送上數十杯飲料及雞排到後台給工作人員，替他們補充滿滿量能，讓他們可以跟炎亞綸一起有體力工作到跨年活動結束；而親和的炎亞綸更是響應這種溫暖、善的循環的力量，在辛苦長達7小時的演出後，更是走到舞台外跟等候在外的數百位歌迷做互動，並逐一握手長達幾分鐘，歌迷不斷尖叫「這邊」、「還有這邊」，許多在驚喜中握到全方位天王溫暖手心的歌迷，開心的度過2023年的第1天！

▲台南市政府所舉辦的「台南好YOUNG跨年晚會」，12月31日在市府永華市政中心西側廣場舉行，多達18組藝人帶來近6個半小時的精采表演，直播結束時線上觀看人數高達147萬人次全台最高。（圖／記者林悅翻攝，下同）

晚會由市長黃偉哲率領市府團隊和副議長林志展帶領市議員王宣貿、沈家鳳、蔡麗青、邱昭勝、朱正軒、沈震東、蔡宗豪、李啟維、吳禹寰等議會團隊，以及贊助商陞發國際集團代表、中華電信臺南營運處梁冠雄總經理、台灣首廟天壇董事長徐國潤、開基玉皇宮總務委員陳建志、委員李宗太一起上台倒數，共同迎接2023年的到來。除了讓觀眾許願明年明星清單外，市長黃偉哲也邀請大家來台南參加2023年全國運動會，更希望與全國民眾相約台南，感受台南的熱情與活力。

▲台南市政府所舉辦的「台南好YOUNG跨年晚會」，12月31日在市府永華市政中心西側廣場舉行，多達18組藝人帶來近6個半小時的精采表演，直播結束時線上觀看人數高達147萬人次全台最高。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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