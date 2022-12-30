交往4年！要結帳「女友秒跑廁所」　老實男嘆：送禮從沒超過500元

▲示意圖，與新聞事件無關。（圖／記者黃克翔攝）



網搜小組／劉維榛報導

情侶之間送禮，有心才是無價的。一名網友表示，看著同事收到萬元音響，反觀自己女友送禮，價格從來沒超過500元，不過原PO也沒計較。話鋒一轉，原PO比較感到困惑的是，交往4年以來，每次約會吃完飯，女友就會去廁所，「我就會默默把錢付掉！」文章引發網友看傻回應，「這行為好糟糕！」

一名男網友在Dcard透露，日前同事聊到聖誕禮物，說女友送他「知名高級音響」，一台要價破萬元，接著好奇反問「你女友送什麼？」當下原PO淡淡回應，「沒有什麼禮物比她更重要」，便草率結束話題。

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事後，原PO開始回想交往4年以來，「女友好像從來沒送超過500的東西給我」，而且每當吃完飯，女友就會去洗手間，「我就會默默把錢付掉！」

原PO也感慨，女友最常去文具挑選禮物，某次網路下單，連包裹外盒都沒拆，就直接送給他，「像丟垃圾一樣...到底多沒心？」原PO也直言，幾乎每年節日會送禮，「包紅包，節日吃大餐也是我付，我也沒抱怨過」，如今看著同事女友超有心，讓原PO不禁喊話「奉勸各位女性送禮...不要這麼懶。」

文章曝光後，網友搖頭回應，「吃完飯去洗手間逃避付錢，這行為好糟糕」、「怎麼有辦法在一起4年？」「你女友真沒心，反倒是我，對歷任都很有心，終究還是被劈腿了」、「我前任都送我淘寶訂的」、「最後一句沒必要，直接跟你女友講比較快」、「下次她生日送文具店禮物，看她會怎麼樣」、「分了嗎？你值得更好的」、「奉勸各位男性，這女的要是放出來要小心」。

▼準備結帳時，女友就會去廁所。（示意圖／ETtoday資料照）

