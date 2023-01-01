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大陸 大陸焦點 特派現場

活過來了！大陸一夜解放　　流行包場跨年狂喊：「出國、交男友！」

記者任以芳／北京報導

走過疫情這三年，大陸民眾終於大解放，《東森新媒體ETtoday》記者昨晚走訪北京知名商圈王府井、三里屯，逛街民眾明顯增多，尤其商場人潮幾乎回來一半以上。由於大陸各省疫情持續擴散，政府沒有公開鼓勵舉辦跨年，反而小酒吧、餐廳自動延長營業時間，記者走訪位於三里屯酒吧，包廂費就要5千人民幣。受訪民眾也說，「悶了三年，這次一定要倒數，之後要出國，泰國日本是首選。」

▲▼北京2022到2023 跨年 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京王府井大街人潮 。（圖／記者任以芳攝）

新冠疫情在大陸終於快走入歷史，忍了三年沒有跨年活動，昨12月31日幾乎是所有大陸民眾「提前」解封日，《東森新媒體ETtoday》記者走訪知名商圈，入夜後越來越熱鬧，到處都是逛街人潮，雖然沒有恢復以往消費水平，但比起過去三年慘澹街景好太多了。

記者大約十點多走訪北京老地標王府井，逛街人潮十分踴躍，周邊大商場擠滿人潮，就連電梯都是人群。相較三周以前整座京城有如一座死城，昨晚的大北京彷彿「活過來了」，但民眾還是自發性戴上口罩，遵守防疫底線。

▼ 2022.12初的北京有如一座空城 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼北京2022到2023 跨年 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2022.12.31.北京三里屯跨年倒數、人潮、公安 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 2022.12.31.北京三里屯跨年倒數人潮。（圖／記者任以芳攝）

由於大陸政府沒有公開鼓勵舉辦跨年活動，各省各地都是自發性聚集跨年。記者昨晚前往北京知名商圈三里屯，親眼見到三年來前所未有的人潮，但維安警力也不少，主要預防出現擁擠踩踏意外事件，現場不斷廣播提醒口號，「沒有跨年！有序離開！離欄杆遠一點！保持一米距離！」

倒數關鍵前一分鐘，民眾自發性高舉手機，一片閃閃燈海，現場氣氛烘托到最高點，明顯感受大家等待狂喊倒數發洩的情緒。倒數完畢後，現場民眾自動快速撤場，非常秩序，三里屯沒有發生推擠意外。

▲▼北京2022到2023 跨年 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京三里屯酒吧舉行小型跨年倒數。（圖／記者任以芳攝）

悶了三年，好不容易不用掃健康碼、出示核酸報告，北京各大夜店酒吧、音樂餐廳也把握時間，自動延長營業時間到凌晨三點之後。記者前往三里屯位於地下室的爵士酒吧，才剛踏進門位子全滿，邊聽音樂，一邊聊天喝酒。

據了解，該間酒吧包廂一個晚上包場5千人民幣，換算2萬台幣左右。記者也訪問其中一間包廂裡五位好朋友，他們都是在北京互聯網公司00、90後上班族，也是幾周前確診康復的「小陰人」（大陸用語），悶了3年總算能聚會。

▲▼北京2022到2023 跨年 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京民眾最想出國遊玩。（圖／記者任以芳攝）

接受訪問海倫說，「當聽到中國要開放，國外可以進來，也可以出國，不用查健康碼，大家發自內心嚐到自由的渴望。雖然口罩會帶一段時間，但可以去世界旅行很重要，我最想去泰國，其次是日本北海道泡溫泉。」

亞當則說，「我覺得是歷史性一刻，真的很開心，人生重新再出發。2023年願望就是『看世界，找到另一半』。」

談到三年來反覆居家隔離、做核酸檢測等防疫政策。接受訪問的潔西和凱倫表示，「像是作夢一場，前陣子大家都陽了（確診），在家好幾周康復後終於能出來見人，可以堂食逛街，看到漂亮的小哥哥、小姐姐感覺生活激情又回來了。」

費歐娜則說，「像是回到三年前（氣氛），原本以為三年前是一場感冒，沒想到持續三年這麼久，希望未來可以去很多地方，很激動。」

▲▼北京2022到2023 跨年 。（圖／記者任以芳攝）

▲三位北京民小姐姐期待有新年戀情，好好把握人生。（圖／記者任以芳攝）

最後，記者也詢問她們2023年最想做的事情，潔西希望交到一位外國男友，凱倫和費歐娜也希望脫離單身，交往一位有緣的男朋友，有機會也想去台灣走走，受訪後還私下開玩笑，「這樣上鏡可以在台灣徵婚嗎？」

受訪過程中，記者感同身受大陸民眾悶壞心情，就連餐飲業者也覺得是夢一場。根據資料顯示，去年2022年一整年是餐飲業最難熬的黑暗之年，經常不能堂食，尤其年底放開疫情一個月來，業者無法撐起巨大成本壓力。

即使縮短營業時間、精簡人力，很多店家陸續一年來倒閉，隨著近期確診、復陽等重複感染，外界預計至少到春暖花開，大陸疫情才能見到真正曙光，到下半年才能看見經濟消費復甦景象。

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