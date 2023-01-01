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驚見閨蜜跟男友要「大鵰照」！壞壞對話全都露　妹子哭：該攤牌嗎

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者朱祖儀／綜合報導

認識多年的閨蜜，竟有一天想把我的男友「歸me」？一名女網友表示，最近偷看了男友的手機，發現對方和閨蜜在聊天，但對話卻相當詭異，女方竟然和男友討「屌照」，讓她覺得很介意，不知道是否要攤牌。文章曝光後掀起討論，網友紛紛表示「超噁心！快點放生！」

原PO在「Dcard」發文表示，「大家都說沒人能活著從男友的手機走出來，犯賤的我還是看了」。原來她最近趁男友睡著的時候，偷偷看了對方的手機，發現IG聊天室裡面，最上面的聊天對象是自己的閨蜜，在好奇心驅使下，她打開內容一看，發現「最要好的閨蜜居然私底下跟我男友要屌照」。

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原PO也說，之前發現男友和閨蜜互相追蹤時，就覺得有點怪怪的，但當時沒有想太多，因為閨蜜本來就是神經比較大條的人，加上男友在對話中也是打哈哈帶過屌照的話題。只是她現在想起來還是覺得很在意，不知道要不要攤牌，「沒想到閨蜜變歸me，心情好複雜」。

▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

▲男友和閨蜜的對話。（圖／翻攝自Dcard）

不少網友看到後紛紛表示，「男友的行為100分，但這個朋友可以不要了啦，建議慢慢放生朋友」、「看起來或許可能男友還沒動搖，久了就不一定了，閨蜜這種行為不是神經大條吧，哪個正常女生會跟好友的男友要屌照，以後儘量不要讓他們接觸啦」、「這種假面閨蜜嘔嘔嘔嘔嘔，不要以為她平常裝神經大條，她對男生講這種話就是刻意為之好嗎」、「直接問了啦，這種垃圾閨蜜留著幹嘛？而且這已經不是一句神經大條就可以帶過的，到底誰會跟好友的男友要屌照啊？我跟好友的男友都不會互相追蹤」。

也有人認為男友應該也沒這麼單純，「IG收回訊息不會有紀錄，他們傳了又收回是有可能的吧」、「我覺得有給欸，應該是用（閱後）即焚哈哈，你也看不到囉」、「一個巴掌拍不響，你的男友就是跟她一樣噁才會聊這種內容」、「一定（閱後）即焚模式看過了，太天真」、「說不定男友有傳圖刪掉而已」、「可以左滑看看閨蜜傳送的時間是不是集中在一起，感覺可能是男友刪照之後，閨蜜才繼續說我找找庫存之類的話 」。

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