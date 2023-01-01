解放軍公布30秒影片！控美軍機危險「擠壓」：嚴重違反國際法

記者蔡儀潔／綜合報導

美國軍方近日表示，一架中國軍機上周在南海上方國際空域，進入一架美國空軍飛機20英尺（6公尺）範圍內，迫使美方飛機採取迴避動作，以避免碰撞。對此，大陸解放軍南部戰區公布相關影片，反控是美方軍機做出危險接近動作。

▲影片截圖 。（圖／解放軍南部戰區）

解放軍南部戰區新聞發言人田軍里2022年12月31日指出，美軍所謂聲明罔顧事實，純屬誣衊炒作；2022年12月21日，美方1架RC-135型機在大陸華南沿海、海南西沙群島當面蓄意抵近偵察，人民解放軍南部戰區組織空中力量對其全程跟蹤監視。

田軍里接著說，美國軍機不顧中方多次警告，突然改變飛行姿態對中方跟監飛機向左擠壓、做出危險接近動作，嚴重影響中方軍機飛行安全，嚴重違背《中美海空相遇安全行為準則》，嚴重違反相關國際法和國際實踐。

田軍里強調，中方飛行員依法依規處置，專業規範操作，充分體現了大陸軍隊對地區安全和一線人員安全負責任的態度，「美方蓄意誤導輿論、顛倒黑白、倒打一耙，妄圖混淆國際視聽。」

田軍里表示，中方嚴正要求美方約束海空一線兵力行動，嚴格遵守有關國際法和相關協定協定，防止出現海空意外事件，解放軍時刻保持高度戒備，堅決履行職責使命，堅決捍衛國家主權安全。

南部戰區公布了一段30秒的影片，附文解說美軍RC-135偵察機是在2022年12月21日11時25分17秒，蓄意改變飛行姿態、危險抵近。