Global Mall屏東市春節檔期祭3大好康　「一起環遊世界」

▲Global Mall屏東市春節推出《玉兔迎春賀新年》 。（圖／環球百貨提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

農曆新年即將到來，Global Mall屏東市春節檔期《玉兔迎春賀新年》自1月3日起登場，加上春節有10天連假，為滿足消費者返鄉歡聚、旅遊潮，特別以「跟著環球一起環遊世界」為主軸，祭出三大獨家好康，包括「百萬回饋加倍贈」消費滿5000元送1000點、刷Global Mall聯名卡滿5000享3%現金回饋；「點數放大兌陸海空旅遊」會員於線上輕鬆扣點數兌日本機票、海島旅遊、台灣鐵道小旅行。

而春節的重頭戲非福袋莫屬，Global Mall屏東市初一至初三推「錢兔似錦樂享福袋」，共300個、每袋688元，以生活旅遊跨界主題、採線上線下開賣，還推四重好康，除了主題福袋內容，福袋內附有驚喜獎，最高有機會可獲價值32990元的液晶電視，還有冰箱、智慧微波爐等。

另加碼初一至初三天天抽Switch，總價值超過80萬元；此外，購買福袋之顧客還可參加Global Mall全台八店共同加碼推的「環遊世界五大洲旅遊行程」抽獎，將抽出亞洲、歐洲、美洲、非洲及大洋洲套裝行程各乙名得獎者。

迎接疫情解封後的第一個春節，主打歡樂團聚、走春旅遊，集結30家品牌推除舊佈新家電、旅遊休閒服飾下殺7折起，更與人氣貼圖「反應過激的貓」合作，化身福兔貓推出獨家會員禮、點數兌好禮。

為搶攻年節送禮商機，首度與屏東縣政府攜手舉辦「屏東好物十大伴手禮」展售會，即日起至2023年1月2日限時4天，精選屏東18家在地品牌，從必吃的經典美味、新春伴手禮到充滿趣味的文創商品，一站購足親民的在地好物，展現屏東城市風貌。