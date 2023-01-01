　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

Global Mall屏東市春節檔期祭3大好康　「一起環遊世界」

▲Global Mall屏東市春節推出《玉兔迎春賀新年》 。（圖／環球百貨提供，下同）

▲Global Mall屏東市春節推出《玉兔迎春賀新年》 。（圖／環球百貨提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

農曆新年即將到來，Global Mall屏東市春節檔期《玉兔迎春賀新年》自1月3日起登場，加上春節有10天連假，為滿足消費者返鄉歡聚、旅遊潮，特別以「跟著環球一起環遊世界」為主軸，祭出三大獨家好康，包括「百萬回饋加倍贈」消費滿5000元送1000點、刷Global Mall聯名卡滿5000享3%現金回饋；「點數放大兌陸海空旅遊」會員於線上輕鬆扣點數兌日本機票、海島旅遊、台灣鐵道小旅行。

▲Global Mall屏東市春節推出《玉兔迎春賀新年》 。（圖／環球百貨提供，下同）

而春節的重頭戲非福袋莫屬，Global Mall屏東市初一至初三推「錢兔似錦樂享福袋」，共300個、每袋688元，以生活旅遊跨界主題、採線上線下開賣，還推四重好康，除了主題福袋內容，福袋內附有驚喜獎，最高有機會可獲價值32990元的液晶電視，還有冰箱、智慧微波爐等。

另加碼初一至初三天天抽Switch，總價值超過80萬元；此外，購買福袋之顧客還可參加Global Mall全台八店共同加碼推的「環遊世界五大洲旅遊行程」抽獎，將抽出亞洲、歐洲、美洲、非洲及大洋洲套裝行程各乙名得獎者。

迎接疫情解封後的第一個春節，主打歡樂團聚、走春旅遊，集結30家品牌推除舊佈新家電、旅遊休閒服飾下殺7折起，更與人氣貼圖「反應過激的貓」合作，化身福兔貓推出獨家會員禮、點數兌好禮。

為搶攻年節送禮商機，首度與屏東縣政府攜手舉辦「屏東好物十大伴手禮」展售會，即日起至2023年1月2日限時4天，精選屏東18家在地品牌，從必吃的經典美味、新春伴手禮到充滿趣味的文創商品，一站購足親民的在地好物，展現屏東城市風貌。

ET快訊
排爆！　紫南宮外驚見百頂帳篷
羅志祥跨年表演「超猛1關鍵」被讚全台最強　PTT全服了
日本實施陸客「入境普篩」！　首日爆90例陽性
師傅開「客戶福斯」竟撞爛！　老闆遭控不認帳
白冰冰跨年淋雨唱《First Love》！　一開口驚呆：聽完
全文／蔡英文新年談話籲北京　「對話才有安全和幸福」
2023哪場跨年最強　這縣市獲一面倒點名

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

Global Mall屏東市春節檔期祭3大好康　「一起環遊世界」

展望未來 攜手向前　台南市政府舉辦2023年元旦升旗典禮

台南青銀福利新年報到　加碼生育津貼、青創及首購貸款利息補貼

屏東市元旦升旗暨健行　民眾熱絡頂風寒迎新年

台中跨年晚會188秒煙火嗨迎2023！ 盧秀燕「超省話」10字獻祝福

麗寶跨年晚會湧10萬人　330秒高空摩天輪煙火秀嗨翻全場

1.2萬人齊聚劍湖山世界　「旺兔耀飛摩天輪」跨年煙火High迎2023

長庚科大全國私立大學註冊率第1名　加碼增聘28名專任老師…

搶春節送禮商機！台中老餅鋪丰丹推超浮誇禮籃　85度C豪推12款伴手禮

跨年元旦疏運　中壢監理站：搭乘大眾運輸享優惠

蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　超狂銀盔戰袍S曲線全看光

孝琳台北跨年《Touch my body》開場　全程開全麥《So What》高音超猛

「台南姊夫」AKIRA台南跨年　又彈吉他又唱跳帥度爆表

薔薔硬聞她「妹妹」直呼：有怪味　NanaQ崩潰痛哭「大家一直罵我髒」

AKIRA首登台跨年！降臨桃園　揪放浪兄弟SHOKICHI《LA LA LA love song》

五月天阿信虧奶茶「年輕人只用IG」　她笑：請留言《成全》是劉若英的

台中高中妹熱舞仙氣爆表　 6.8萬人朝聖：漂亮到哭

女三寶國道「左右鬼切」　駕駛罵翻：是在酒醉？

問兒最愛誰...他秒回姊姊　暖心影片曝姊弟甜蜜互動

車手詐老翁50萬「看不下去」　計程車司機連人帶錢送警局

Global Mall屏東市春節檔期祭3大好康　「一起環遊世界」

展望未來 攜手向前　台南市政府舉辦2023年元旦升旗典禮

台南青銀福利新年報到　加碼生育津貼、青創及首購貸款利息補貼

屏東市元旦升旗暨健行　民眾熱絡頂風寒迎新年

台中跨年晚會188秒煙火嗨迎2023！ 盧秀燕「超省話」10字獻祝福

麗寶跨年晚會湧10萬人　330秒高空摩天輪煙火秀嗨翻全場

1.2萬人齊聚劍湖山世界　「旺兔耀飛摩天輪」跨年煙火High迎2023

長庚科大全國私立大學註冊率第1名　加碼增聘28名專任老師…

搶春節送禮商機！台中老餅鋪丰丹推超浮誇禮籃　85度C豪推12款伴手禮

跨年元旦疏運　中壢監理站：搭乘大眾運輸享優惠

馬英九談新年新希望　喊話：重回我執政時期的和平穩定兩岸關係

解放軍公布30秒影片！控美軍機危險「擠壓」：嚴重違反國際法

曾文水庫人工增雨　經濟部水利署待命！

大陸多地公開感染率調查結果！北京超8成人染疫　四川破6成

元旦表演「凌晨三點就集合」　中山女高旗槍隊「禦寒藏玄機」

《ETtoday新聞雲》2022年度新聞人物出爐　第一名台灣人最不捨

澤倫斯基新年演說　預測2023戰勝俄羅斯

花1.3萬看101煙火卻「完全找不到」！飯店解釋1句…她轟：黑心詐騙

被蔣萬安搭話！柯文哲提敬老金2問題　再酸蔣市府「走復古風」

改組聲浪不停！陳其邁謝謝蘇貞昌：內閣穩定政局才會穩定

又愛又恨？爸問女娃「愛不愛我」　她敷衍應4句...下秒爆粗口笑歪媽

地方熱門新聞

義大999秒跨年煙火秀　打造奇幻夜空

台中跨年晚會188秒煙火嗨迎2023

1.2萬遊客齊聚劍湖山　煙火迎2023

麗寶跨年晚會330秒煙火秀嗨翻

顏寬恒「失散多年的弟弟」現身沙鹿！

高雄夢時代「180秒高空花火」迎2023

空拍直擊！高雄夢時代跨年現場爆人潮

中原大學新生註冊率100%　連續5年全國第一

台中防梨泰院慘案啟動防踏機制

跨年元旦疏運　搭乘大眾運輸享優惠

2023台中跨年夜八三夭熱力開唱　

台南好停車路邊停車不收費

LIVE／麗寶夯團接力熱唱　全場嗨翻倒數

花蓮元旦健走抽大獎　300項大獎中獎機率高

更多熱門

相關新聞

台南市政府舉辦2023年元旦升旗典禮

台南市政府舉辦2023年元旦升旗典禮

為迎接2023年元旦新年，市府1日上午分別於新營區南瀛綠都心公園及永華市政中心西拉雅廣場舉辦升旗典禮，由黃偉哲市長、邱莉莉議長、議員、市府各局處首長出席，與市民朋友共同為新的一年揭開序幕。

屏東市元旦升旗暨健行　民眾參與熱絡

屏東市元旦升旗暨健行　民眾參與熱絡

「注意到習近平講話方式緩和」 蔡英文：2023課題兩岸恢復交流

「注意到習近平講話方式緩和」 蔡英文：2023課題兩岸恢復交流

獨／北京解封閃跨年燈海！公安驚喊快撤

獨／北京解封閃跨年燈海！公安驚喊快撤

台南好YOUNG跨年演唱會18萬倒數跨年

台南好YOUNG跨年演唱會18萬倒數跨年

關鍵字：

環球百貨屏東市春節2023回饋鐵道旅行

讀者迴響

熱門新聞

蔡依林終於唱「周杰倫的歌」全場瘋了

即／Joeman證實熱戀中！元旦照閃炸

高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　7萬人朝聖

台北跨年爛　粉絲大罵掀論戰

出事了！五月天阿信唱一半突哀嚎

2023哪場跨年最強　這縣市獲一面倒點名

何炅主持跨年「突在台上哭了」！脫稿發言被讚爆

42歲蔡依林跨年突宣布：有曖昧對象！

即／台北西門町大火「濃煙竄天」

快訊／IU親發聲！甜蜜認了「1原因愛上李鍾碩」

國道左右鬼切！女駕駛一下車全場安靜

快訊／確定暫不普發現金？　蔡英文：決定不容易！為國家請國人理解

101煙火300秒點亮2023　ETtoday祝新年快樂

15大新制今起上路！　必看4圖「藏6萬元補助」

性感逼人！陳芳語「緊身連體衣」超辣

更多

最夯影音

更多
蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　超狂銀盔戰袍S曲線全看光

蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　超狂銀盔戰袍S曲線全看光
孝琳台北跨年《Touch my body》開場　全程開全麥《So What》高音超猛

孝琳台北跨年《Touch my body》開場　全程開全麥《So What》高音超猛

「台南姊夫」AKIRA台南跨年　又彈吉他又唱跳帥度爆表

「台南姊夫」AKIRA台南跨年　又彈吉他又唱跳帥度爆表

薔薔硬聞她「妹妹」直呼：有怪味　NanaQ崩潰痛哭「大家一直罵我髒」

薔薔硬聞她「妹妹」直呼：有怪味　NanaQ崩潰痛哭「大家一直罵我髒」

AKIRA首登台跨年！降臨桃園　揪放浪兄弟SHOKICHI《LA LA LA love song》

AKIRA首登台跨年！降臨桃園　揪放浪兄弟SHOKICHI《LA LA LA love song》

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面