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台南好YOUNG跨年演唱會18萬倒數跨年　黃偉哲與民煙火迎接璀璨2023

記者林悅／台南報導

2023台南耶誕跨年系列活動最終場「好YOUNG跨年演唱會」31日晚在永華市政中心西側廣場舉行，「國民姐夫」AKIRA攜手放浪兄弟團員SHOKICHI及炎亞綸、魏如萱、艾怡良、五堅情等人氣歌手輪番上陣，吸引18萬人次歌迷湧入會場，跨年煙火在夜空璀璨綻放，讓倒數後的歡樂氣氛達到最高潮。

市長黃偉哲率領市府團隊和副議長林志展帶領市議員王宣貿、沈家鳳、蔡麗青、邱昭勝、朱正軒、沈震東、蔡宗豪、李啟維、吳禹寰等議會團隊及贊助商代表共同倒數，迎接2023年的第一秒來臨。今年的跨年煙火仍由開基玉皇宮獨家贊助，2分30秒的絢爛煙火搭配音樂讓民眾驚艷，紛紛掏出手機記錄精彩的時刻。

市長黃偉哲指出，今年的耶誕跨年系列活動，在市府團隊與民間企業的戮力合作下順利圓滿完成，他也熱情邀請民眾，希望每年跨年大家都能來台南共度，更邀請眾星前來台南辦演唱會，他也強調，台南市即將於2023年辦理全國運動會，希望與全國民眾相約台南，感受台南的熱情與活力。

台南市跨年演唱會今年演出陣容非常豪華，共有18組藝人，共計46位藝人上場表演，滿滿的安排誠意，節目時間總長度更逼近7小時。國內「全方位天王」炎亞綸不但擔綱主持工作，同時也擔任倒數前的壓軸演出。儘管是首度主持大型跨年晚會，但炎亞綸發揮金鐘最佳主持人實力，節目雖長卻毫無冷場，讓人感受偶像親和魅力。

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身為台南女婿的「國民姐夫」AKIRA攜手放浪兄弟團員SHOKICHI，今年首度登上志玲姊姊故鄉的跨年舞台表演，舞台魅力四射，讓粉絲直喊太帥了!而包括亞洲新男神楊宇騰YU、韓國新生代男團「EPEX」、日本超可愛爆紅女團「FRUITS ZIPPER」都是首度來到台南表演，精心準備多首曲目，更大秀中文祝福台灣民眾新年快樂。

大批歌迷手持加油棒及揮舞各式應援道具，尖叫聲此起彼落，嗨翻現場，線上收看民眾更留言大讚市長黃偉哲，用心祭出超豪華國際陣容，讓台南跨年走向國際化，越來越精彩，市長黃偉哲更在炎亞綸登場演出前，充當代班主持人，喊話數萬民眾可以到市長臉書許願明年跨年的希望卡司，市長會盡力滿足大家，推出比今年更豪華的陣容，趕快去許願吧！

除了國際卡司外，國內實力派唱將金曲歌后艾怡良、魏如萱也發揮實力，多首好歌讓現場觀眾聽得如癡如醉，由范逸臣、TANK和F.I.R飛兒樂團阿沁、陳建寧組成的全新團體「造夢者樂團」，帶來「無樂不作」、「第一天」等多首經典名曲，現場觀眾不禁跟著旋律哼唱起來，大合唱讓氣氛嗨到最高點。

此外演出藝人還包括人氣團體「五堅情」、金曲最佳樂團「麋先生」、療癒系民謠雙主唱「Crispy脆樂團」、金曲唱作歌手孫盛希、準歌后接班人艾薇、饒舌教父大支、學霸歌手莫凡新、饒舌行動發電機HowZ、甜美小公主張羽靚、新生代男神張庭瑚等。

台南市政府為讓民眾感受滿滿跨年氣氛，「台南好YOUNG系列演唱會」越辦越精彩，今年更祭出包含日韓歌手在內的國際化陣容，帶給廣大民眾多元的音樂饗宴，線上收看的民眾更直呼「看來看去還是台南最精采」、「台南陣容真的棒」，「台南好YOUNG跨年演唱會」帶領大家在視覺及聽覺的盛宴中圓滿告別2022年，台南市政府祝福全國民眾擁有最美好的、充滿希望的2023年。

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