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財經網美贊成「女性服兵役」！深入分析原因：搞不好是女兵救國家

▲▼財經網美胡采蘋表示，她贊成女性服兵役。（圖／翻攝臉書／Emmy追劇時間）

▲財經網美胡采蘋表示，她贊成女性服兵役。（圖／翻攝臉書／Emmy追劇時間）

記者柯振中／綜合報導

總統蔡英文拍板兵役延期，民國94年後出生的役男兵役從4個月延長至1年，女性是否該服役，也引起廣泛討論。對此，財經網美胡采蘋表示，她個人可以當兵、完全沒有問題，如果真的打了起來，搞不好「到時候就是女生軍救了國家」。

胡采蘋表示，她個人能夠當兵、完全沒有問題，而且她還很會做菜，能讓阿兵哥不必荒野求生。胡采蘋也舉例，女生在戰時可以做的事情相當多，例如學習操作無人機、修車、修軍械，以及學習製作炸藥、基本醫護、戰場資源調度等工作，這樣一旦發生戰爭，就能讓士兵以最快的速度回到戰場，損壞的車輛、軍械也能迅速投入使用，能夠增加戰力。

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胡采蘋也說，二戰時美國遭遇珍珠港事變，整個珍珠港快被炸爛，美軍卻能立即恢復戰力，是因為當時美國製造業強盛、工業全面支持軍事，戰爭是國家總體實力的展現。現在台海的政治外交、軍事聯盟，將是台灣、日本及美國，這三個超強國家的國力綜合，台灣擁有超強的製造業，現在可以制定戰時徵用工廠的程序，相比之下，她比較擔心解放軍的安危。

胡采蘋認為，女性接受教召是可行的，因為女生在大部分事務上做事較為細心，且忠誠又溫暖，搞不好真的發生戰爭時，還是「女生軍救了國家」，「我之前秀靶紙的時候，還有很多幹譙我的男生在那邊講，說女生手比較細打靶比較準啦（我笑死）。」

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