搶春節送禮商機！台中老餅鋪丰丹推超浮誇禮籃　85度C豪推12款伴手禮

▲搶春節送禮商機！台中老餅鋪丰丹鎖定企業送禮，推超浮誇禮籃。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

隨著農曆春節的腳步接近，送禮需求大增，糕餅業者爭相端出禮盒組搶攻市場，不論小資、浮誇豪華版都入列。台中糕餅名店「丰丹」今年首度推出「旅行號」超浮誇大禮籃搶市，內容結集丰丹最具人氣的糕餅產品，才推出就有近200盒訂單；另外，85度C推出12款禮盒，主打平價美味，自即日起開賣，預計可售出4.8萬盒。

丰丹負責人陳蓓梅表示，近3年來糕餅產業受疫情衝擊，加上大陸又宣布禁止部分台灣食品進口，業者只能自立自強，以丰丹為例，最近將產品行銷美國市場，另在澳門也有銷售據點。

陳蓓梅提到，今年首推的「旅行號」，外包裝設計熱氣球的繽紛圖案，就好像要搭乘熱氣球高飛遠眺，充滿旅行的氛圍，內含丹鳳朝陽（九餅）、文心蘭手工餅乾、原味鳳梨酥、桂圓南棗核桃糕、英式太妃火山牛奶卡糖、書本禮盒等，原價3280元，年前優惠價3000元。

▲連鎖咖啡店85度C則瞄準小資族群，推12款伴手禮，最低168元起。（圖／業者提供）



85度C指出，今年禮盒多樣化共12款，價格最低168元；即日起至明年2月5日，到85度C全台門市，預購4款指定禮盒即享85折，另購買禮盒即加送限量紅包袋。此外，即日起至明年1月15日，使用85 APP禮盒跨店轉贈，可在手機下單支付，不受地域限制，直接線上轉贈親友，讓受贈者選擇附近門市預約取貨。