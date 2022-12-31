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台南禽場主動通報禽流感　動保處即刻撲殺防堵病原擴散

▲台南市六甲區一蛋雞場主動通報確診為H5N1亞型高病原性禽流感，動保處完成撲殺22001隻蛋雞，全數運往焚化爐銷燬，並進行全場消毒，以阻絕疫病傳播。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市六甲區一蛋雞場主動通報確診為H5N1亞型高病原性禽流感，動保處完成撲殺22001隻蛋雞，全數運往焚化爐銷燬，並進行全場消毒，以阻絕疫病傳播。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市動保處於12月26日接獲通報六甲區一蛋雞業者主動通報場內雞隻有異常死亡及產蛋下降，當天立即派員至現場進行移動管制及疫情調查，並採樣送農委會家畜衛生試驗所檢驗，經確診為H5N1亞型高病原性禽流感，動保處立即於12月30日完成撲殺22001隻蛋雞，全數運往焚化爐銷燬，並進行全場消毒，以阻絕疫病傳播。

▲台南市六甲區一蛋雞場主動通報確診為H5N1亞型高病原性禽流感，動保處完成撲殺22001隻蛋雞，全數運往焚化爐銷燬，並進行全場消毒，以阻絕疫病傳播。（圖／記者林悅翻攝，下同）

動保處表示，已積極強化各項防疫措施，包括擴大案例場監測範圍，針對撲殺場周邊半徑3公里內52場養禽場實施採樣監測，3-5公里內79場禽場獸醫師臨床檢查，同時加強化製場化製數量異常管控（死亡化製量由2％調降至1.5％即前往禽場採樣送驗），增強稽查化製車輛清潔消毒的力度等，並持續派遣消毒車加強撲殺場周邊公共區域之消毒頻度，將環境中之病毒降到最低，同時通知台南市養禽場加強防範。

▲台南市六甲區一蛋雞場主動通報確診為H5N1亞型高病原性禽流感，動保處完成撲殺22001隻蛋雞，全數運往焚化爐銷燬，並進行全場消毒，以阻絕疫病傳播。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此波全球禽流感疫情來勢洶洶，國內今年度確診高病原性禽流感案例計47場，加上候鳥來台度冬可能攜帶禽流感病毒風險增高，而且近日氣溫寒冷日夜溫差大，易造成家禽緊迫降低抵抗力，動保處正積極執行各項禽流感防疫工作，也呼籲養禽業者加強防鳥圍網、人車管制及消毒等防疫措施，避免發生疫情。

▲台南市六甲區一蛋雞場主動通報確診為H5N1亞型高病原性禽流感，動保處完成撲殺22001隻蛋雞，全數運往焚化爐銷燬，並進行全場消毒，以阻絕疫病傳播。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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