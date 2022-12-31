民眾搶看台南跨年彩排　黃偉哲致贈70多歲阿嬤VIP證

▲等不及跨年夜到來！台南好Young跨年演唱會30日晚上進行多組藝人彩排，吸引數百民眾搶先到現場觀賞表演，70多歲阿嬤獲市長黃偉哲送的暖暖包和VIP貴賓證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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記者林悅／台南報導



等不及跨年夜到來！台南好Young跨年演唱會30日晚進行藝人彩排，吸引數百民眾搶先到場觀賞表演，令人誤以為跨年演唱會提早來臨，更有70多歲阿嬤剛從美國回來，為追星「台南姊夫」AKIRA，頂著寒風坐在舞台最前方堅持到彩排結束，市長黃偉哲特地派人送上暖暖包和VIP貴賓證，邀請阿嬤晚上直接進貴賓區一起搖滾 !

由於今年台南跨年晚會邀請多組外國藝人參加演出，行程滿檔的藝人為追求最佳演出舞台效果，選在跨年前夜到現場排練，如韓國偶像團體「EPEX」、日本爆紅女團「FRUITS ZIPPER」，都是從跨年記者會結束後即到現場排練，精湛的舞技配上動感音樂歌曲，讓民眾紛紛舉起手機紀錄下來。





「台南姊夫」AKIRA也和放浪兄弟團員SHOKICHI下機後即到現場彩排，舞台魅力絕佳引來熱情粉絲吶喊，「甜美小公主」張羽靚帶兩位舞群到現場排練，微帶稚氣的甜美嗓音加上動人舞步，讓小朋友都忍不住隨著音樂搖擺起舞，直到夜間10時彩排結束粉絲都捨不得離去！



由於多位搭帳篷排隊民眾都是從台北、宜蘭、新竹等北部縣市而來，有的想看五堅情，也有炎亞綸、艾薇粉絲。市長黃偉哲特地派人送上暖暖包，並逐一叮囑民眾注意天冷保暖。其中1位滿頭白髮的阿嬤戴著豹紋口罩，坐在舞台最前方相當吸睛。阿嬤說自己住附近剛從美國回來，儘管坐在客廳就聽得到音樂，為了支持偶像「台南姊夫」AKIRA，一定要到現場來加油！ 市長黃偉哲也特地派人送上暖暖包和VIP貴賓證，邀請阿嬤31日晚上不用和年輕人擠，直接進到貴賓區近距離欣賞AKIRA演出！





市長黃偉哲強調，今年活動全面提升公共安全等級，除了動員更多義消、警力於現場協助，也將於人潮過度擁擠時啟動緊急應變措施，增加緊急救護能量。請民眾事前至活動官網了解醫護站、服務台位置，更要切記戴好口罩及保持安全距離，不要為了搶看明星而推擠，以免造成踩踏受傷。



本場活動預計由晚間6時開始暖場表演， 7時正式開始演出至凌晨0時30分，當晚電視轉播頻道為TVBS歡樂台（42台）、有線電視台南第3公用頻道、TVBS Asia台，MOD平台部分則有中華電信MOD跨年專區，OTT直播部分有中華電信Hami Video。另外民眾也可利用網路在TVBS NEWS YouTube頻道、台南TODAY臉書、黃偉哲市長臉書同步收看(網路直播時間：6時半開始、電視轉播：7時開始)。



本次贊助單位包括：中華電信、三地集團、中華工程股份有限公司、好帝一食品有限公司、皇龍開發股份有限公司、皇龍建設股份有限公司、清景麟建築團隊、安富億•南泰億建設、陞發國際集團、遠雄文教公益基金會、台南紡織股份有限公司、南紡購物中心、統一企業股份有限公司來一客 大補帖、台南大員皇冠假日酒店、台南首廟天壇 天公廟、開基玉皇宮。



活動場次



※好YOUNG跨年演唱會 12月31日 台南市政府西側廣場

主持人: 炎亞綸、徐凱希

演出: AKIRA x SHOKICHI from EXILE、炎亞綸、魏如萱、艾怡良、五堅情、EPEX、FRUITS ZIPPER、造夢者樂團(范逸臣、TANK、阿沁、陳建寧)、孫盛希、麋先生、楊宇騰YU、Crispy脆樂團、艾薇、大支、HowZ、莫凡新、張羽靚、張庭瑚