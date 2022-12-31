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快訊／連假首日「大溪新竹南下塞了」　躲6地雷「好走時段出爐」

▲▼元旦連假首日國1湖口到新竹路段壅塞。（圖／翻攝高速公路即時路況）

▲元旦連假首日國1湖口到新竹路段壅塞。（圖／翻攝高速公路即時路況）

記者李姿慧／台北報導

今天(12/31)是元旦連假首日，清晨一早出現南下車潮，國1湖口到新竹路段已出現壅塞，時速僅30多公里，國3南下大溪到龍潭也塞了，高公局預測，今天上午國道有6大易塞路段，建議西部國道南下趁中午前出發，國5南下則等下午17時後再走。

高公局表示，今日上午0時到5時交通量為7.3百萬車公里，為年平均平日2.1倍，預估今日交通量為114百萬車公里，為平常1.3倍，今天是交通量最大的一天。

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今上午也出現南下車潮，國1湖口到新竹路段時速僅30多公里，鶯歌系統到龍潭車多，時速約40到50多公里，國5南下也有車潮，時速約50到60多公里。其餘國道路況大致正常，截至上午7時，交通量為12.8百萬車公里。

高公局預判，今日上午有6大重點壅塞路段，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段；建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發；國5南向用路人儘量於17時後出發。

今日國道疏導措施包括0-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路等。

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