直擊海上「幽靈船」！艙內一片詭譎死寂　行李四散、抽屜全拉開

記者吳美依／綜合報導

美國NGO海洋研究計畫（ORP）成員麥特（Matt Rutherford）與搭檔出海航行，在一望無際的大西洋上，卻看見一艘帆船漂浮而來。他鼓起勇氣查看，船上竟然空無一人，船艙內衣服及個人用品四散，甲板瀰漫詭譎死寂氣氛，只有海浪不斷拍打船身及水花濺起的聲音，宛如真實版「幽靈船」。

影片中，麥特和搭檔遠遠看過去，立刻注意到這艘「獵狼犬號」（Wolfhound）並未揚帆，而且「表現得很奇怪」。他起初猜想，大概等一下就會有人「抬頭打招呼」，觀察一陣子後，卻又感覺必須登船查看，以免船上有人受傷，「我不知道裡面有什麼，我要去四處搜索看看，希望不會發現任何屍體或任何東西。」

▲麥特登船查看，竟然空無一人。（圖／翻攝YouTube頻道Ocean Research Project）



麥特和搭檔仔細檢查後，很快意識到船上「沒有任何人的跡象」，引擎馬達也未運轉，「有些地方的天花板已經部分塌陷，一些抽屜被打開，還可以聽見海水在四周飛濺的聲音，這是最可怕的事。」他推測，人們可能在某種情況下倉促棄船，「裡面看起來很瘋狂，就像有人捲入某件事情時把它拋棄了。感謝上帝，沒有屍體。」

他們起初把「獵狼犬號」繫在自己的船上，試圖慢慢拖回去，但航行約50英里就放棄了。麥特事後回憶，在距離百慕達800英里、距離美國1500英里的海面碰上無人船，「這真是太瘋狂了。」

▲麥特和搭檔原本想把「獵狼犬號」一起拖回去。（圖／翻攝YouTube頻道Ocean Research Project）



《每日郵報》報導，麥特是第一位獨自航行環繞南北美洲且途中未停下的人，被視為帆船界傳奇人物，也經常分享大膽冒險故事。此事件發生於2013年，但他本周才把探索過程分享至YouTube，立刻引來網友熱議。

不少人推測，「獵狼犬號」可能是皇家愛爾蘭遊艇俱樂部成員艾倫（Alan McGettigan）的帆船。2013年，艾倫及船員計畫前往英國海外領地百慕達（Bermuda）及加勒比海安地卡島（Antigua），船隻卻遭遇「撞擊」而受損，還發生機械故障，最後在距美國德拉瓦州400英里的海上，被一艘希臘貨船救起，因而登上媒體版面。