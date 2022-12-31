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BMW國道「左右鬼切」遭罵翻！女駕駛一下車所有人安靜了

本來還想要講點什麼 後來看到車主 就算了 line轉

記者爆料網發佈於 2022年12月30日 星期五

記者柯振中／綜合報導

開車這樣開的？一名男子日前開車上國道，意外發現前方的白色轎車不斷左右鬼切，氣得開口痛罵「是在酒醉膩」，該輛白車誇張的行徑，甚至差點波及其他用路人，沒想到車上的女駕駛下車後，畫面讓所有人都沉默了。

▲▼BMW在國道上左右鬼切。（圖／翻攝《記者爆料網》）

▲BMW在國道上左右鬼切，後方駕駛痛罵「是在酒醉膩」。（圖／翻攝《記者爆料網》）

從畫面中可見，男子當時開車在國道上，看見前方的白色轎車不斷左右變換車道，於是開口痛罵，「你X勒，這個開車的是在酒醉膩」。

▲▼BMW在國道上左右鬼切。（圖／翻攝《記者爆料網》）

▲後來白色轎車疑似發生碰撞，緊急向右側車道切去。（圖／翻攝《記者爆料網》）

而在行駛不久後，白色轎車還差點與右方車道的車發生擦撞，狀況十分危險，且當時天氣陰雨，車燈卻完全沒有打開。後來向前行駛一段距離，白車駕駛疑似與前方車輛發生碰撞，緊急向右邊躲閃，最後停在路邊，也讓男子車上的女乘客大喊，不要在該車旁邊，看起來實在太危險。

▲▼BMW在國道上左右鬼切。（圖／翻攝《記者爆料網》）

▲白色轎車的女駕駛下車後，讓後面的駕駛全部看呆了。（圖／翻攝《記者爆料網》）

豈料白車最後停在路肩，車上的女駕駛下車打手機，卻讓所有人不再說話。依據照片畫面，該名女駕駛身上穿著小背心、熱褲，雖然身上還有一件外套遮擋，卻完全擋不住好身材，也難怪駕駛們突然安靜了下來。

 

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