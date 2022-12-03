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國民法官制度明年1月上路　首批3.5萬人「備選名單」通知書寄發

國民法官模擬庭。（圖／記者陳豐德攝）

▲司法院表示，第一梯次備選國民法官通知書函已在本月1日寄發。（圖／記者陳豐德攝）

記者趙蔡州／綜合報導

國民法官制度將於2023年1月1日施行，各地方法院均陸續完成備選國民法官複選名冊，預計全國約12萬人2023年有機會受抽選擔任國民法官。司法院2日表示，第一梯次備選國民法官通知書函已在本月1日寄發，預計會有3萬5千多名的民眾收到通知書函。

司法院2日表示，第一梯次備選國民法官通知書函已在本月1日寄發，對象包含居住在桃園、花蓮、雲林、屏東、台南、橋頭等地方法院轄區的備選國民法官，預計會有3萬5千多名的民眾收到通知書函。

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司法院解釋，民眾收到通知書函，還不需要前往法院，只需要閱讀內附的「備選國民法官自我申告調查表」，確認自己是否有無法參與審判的情形，若有則可選擇紙本或線上方式填寫回傳法院，若無則不用填寫。

依司法院說明，收到備選國民法官通知，代表已被列入「備選國民法官複選名冊」內，於2023年有可能被審理案件的法院抽選為「候選國民法官」，民眾只需要注意，未來如果收到來自法院的「候選國民法官到庭通知書」，才有需要回覆或到法院參加選任，屆時再依照通知記載的方式處理即可。

司法院指出，因應新制上路，民眾可能會有許多疑惑，因此各地方法院設立國民法官專線或專用分機，民眾收到通知書後，如有疑問，可以撥打通知書上記載的專線（專用分機）洽詢管轄法院，將由專人協助及說明。

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