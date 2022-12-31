高端爆涉內線交易　郭正亮斷言「掛了」：陳建仁沒機會選總統

▲前副總統陳建仁。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

士林地檢署偵辦高端及基亞內線交易案，29日指揮法務部調查局台北市調查處搜索基亞公司與基亞負責人張世忠住所等16處，並傳喚張世忠等18人到案說明。對此，前民進黨立委郭正亮表示，最挺高端的就是總統蔡英文與陳建仁，但從金管會九次將相關資料移送至地檢署，檢調卻都不動作這點可以看出前副總統陳建仁已經沒有機會選總統，「掛了。」

針對高端、基亞涉內線交易案，郭正亮30日在《新聞大白話》節目中指出，三位大股東與董事長在內從11月開始，每天賣10張，連續賣出220張，因為金管會規定每天賣10張就不用申報轉讓，這就叫做「偷偷賣」，知道可能有事情發生。而從金管會九次將相關資料移送至地檢署，檢調卻都不動作這點可以看出陳建仁沒有機會選總統，「掛了。」

郭正亮透露，最挺高端的是蔡英文與陳建仁，事實上連前衛福部長陳時中都不一定知道，他是被交代的，國產疫苗陳時中完全沒有進入狀況，當時質問他時，就知道他沒有這個權力。

對於鴻海創辦人郭台銘談及「BNT在蔡英文總統的恩准下，讓疫苗可以辛苦的進來」，郭正亮表示，拍板、恩准的是蔡英文本人，但蔡英文又不是這行的，所以就聽陳建仁的，但讓他最難以接受的是，檢調花了很久的時間都沒有約談或調查相關當事人，現在內線交易絕對查不出來，已經都沒有證據了。

郭正亮強調，立法院財政委員會有多次向金管會進行專案質詢時稱「有異常波動」，金管會也承認了，但檢調卻都不動，他唯一的理解，就是民進黨因為九合一選舉大敗，怕議題持續延燒到立委補選與2024總統大選，因此想做切割。他說，若這次內線交易辦不出來、舞弊者也挑不出來，只是雷聲大雨點小，「我跟你講照傷，繼續傷下去。」

至於該事件對於賴清德的影響，郭正亮說明，賴清德本來要打聯亞，沒想到竟然連聯亞都被幹掉，到最後國產疫苗只剩下一支，讓賴清德不得不去打高端，所以這件事跟賴清德基本上無關，如果賴清德沒有了斷這件事，防疫的議題將會持續延燒至明年。