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嘉市幸福巴士3路線　串聯長照關懷據點及醫療院所

▲▼ 幸福巴士串連偏郊、市區今啟用，帶動嘉市公共運輸涵蓋率躍升至84% 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市幸福巴士串連偏郊、市區，嘉市公共運輸涵蓋率躍升至84% 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市公共運輸為補足服務缺口，規劃3條幸福巴士路線，今(30)日於奉天宮由嘉義市長黃敏惠主持幸福巴士啟用典禮後，路線自即日宣告正式運行。幸福巴士不僅提供偏郊民眾使用公共運輸機會，並大幅提升嘉義市公共運輸涵蓋率由70%至84%，讓民眾對嘉義市便捷的大眾運輸更有感！黃敏惠示，搭乘幸福巴士將會感受到「希望的城市、進步的嘉義」，邀請所有市民一同搭乘。

▲▼ 幸福巴士串連偏郊、市區今啟用，帶動嘉市公共運輸涵蓋率躍升至84% 。（圖／嘉義市政府提供）

幸福巴士3條路線分別為串聯長照關據點及醫療院所的「樂活1路」、「樂活2路」，以及連接市區景點的「趣淘3路」，全路線採七人座車並設有無障礙設施，將穿梭往來嘉義市偏郊與市區，為全齡市民帶來更舒適且便捷的公共交通搭乘體驗。

▲▼ 幸福巴士串連偏郊、市區今啟用，帶動嘉市公共運輸涵蓋率躍升至84% 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長表示，嘉義市近年不斷為打造更加便捷的大眾運輸而努力，期待在提升民眾乘車便利同時，帶動城市發展更加繁榮。過去4年市區公車升級為電動公車，並提升服務品質，現今新穎而便利的紅黃綠三大公車幹線早已是民眾日常交通的選項，改變了嘉義市民過去較少利用市內公車的習慣，搭乘人次逐年成長。而今天為了讓幸福再+1，全新的「幸福巴士」於今日上線，補足路幅較小或是偏遠地區市民的需求，讓更多偏郊的里可以更便利地搭乘，長者出門不需再麻煩晚輩，只要搭一趟幸福巴士便可滿足去公園、醫院診所、關懷據點、觀光景點等的需求，以便利身障朋友、長者和使用嬰兒車的父母為目標打造的通用無障礙設施，更讓嘉義市實現「全齡共享、世代宜居」的目標。

市府交通處長鄭君健表示，幸福巴士為提升公共運輸服務可及性，自規劃以來積極與偏郊里長討論，從站點到路線設計皆為符合偏郊里民需求而生；為提升長輩乘車便利性，車輛路線單純、來往站點相同，讓長輩搭乘原路線便可來往家中，省去轉車的煩惱。

▲▼ 幸福巴士串連偏郊、市區今啟用，帶動嘉市公共運輸涵蓋率躍升至84% 。（圖／嘉義市政府提供）

此外，為解決郊區及市中心道路狹窄不易行駛大客車的問題，全線車輛採6+1人座的營業小客車營運，並配有比照復康巴士等級設計的無障礙設施，以及伸縮電動踏板，以符合全齡全民的需求。車輛外型更與知名設計師Smart合作，彩繪上諸羅樹蛙及海豚，象徵海中精靈將帶領乘客在城市叢林間漫遊，造型吸睛。鄭處長也期待市民熟悉路線後，運量能穩定提升，成為日後列為正式公車路線的助力。

▲▼ 幸福巴士串連偏郊、市區今啟用，帶動嘉市公共運輸涵蓋率躍升至84% 。（圖／嘉義市政府提供）

交通處表示，幸福巴士每1小時1班次，其中「樂活1路」由林森盧義路口行經嘉義火車站至紅瓦里社區，另有「樂活1-1路」則由文雅里社區發車，每日分別有10班次；「樂活2路」則由竹村里活動中心發車，經由嘉義火車站後至興村里五港宮，每日行駛20班次，樂活路線主要行經長照關懷據點、醫療院所、重要場站等。「趣淘3路」則由文雅里發車，行經民族路至奉天宮，主要行經旅宿及搭配台灣好行光林我嘉線，每日行駛20班次。幸福巴士亦提供預約機制，倘民眾有無障礙搭乘需求或有確定搭車需要，可最晚於搭車前一日17:00前向捷乘交通有限公司0965-518-265預約，聰明搭車免煩惱。

另外自即日起至112年6月30日，民眾持電子票證搭乘即可免費搭乘，詳細路線及時刻表可至交通處網頁查詢。(網址https://traffic.chiayi.gov.tw/cp.aspx?n=9149)，車輛動態可下載「愛嘉義」APP內查詢公車即時動態，若有相關疑問可洽交通處(05-2294581)或捷乘交通有限公司(0965-518-265)。

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