梨山幸福巴士服務再擴大！　盧秀燕：最有成就感的施政之一

▲梨山幸福巴士服務再擴大！盧秀燕表示，這是她最有成就感的施政之一。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市交通局日前在和平區梨山地區舉辦幸福巴士2.0捐贈儀式暨擴大服務發表，市長盧秀燕感謝企業捐贈幸福巴士，為梨山交通增加新生力軍。盧秀燕表示，這項政策耗時2年多，總算順利推動，市府首納梨山社區發展協會為台中市第18家公車業者，合法提供偏鄉民眾通行需要，這是她最感動、最有成就感的施政之一。

▲交通局統計，至今年7月底，梨山幸福巴士已行駛2414班次，載送達4711人次。（圖／市府提供）



盧秀燕指出，和平地區位於中橫台8線往來台中、宜蘭、花蓮的交通重要節點，921大地震後，往台中市區的主要道路中斷，居民對外交通不便，由於地處偏遠，區域內公共運輸不足，長者或學生需藉由私人交通工具，才能到台中市區就學、就醫及採買，甚至需繞道往宜蘭縣完成民生需求來完成日常所需。

為補足偏鄉公共運輸最後一哩路，交通局輔導在地梨山社區發展協會推動「幸福巴士2.0」，提供有需求的民眾預約，全程免費搭乘。台灣中油也與中市府合作，贊助5萬公升油料，服務偏鄉居民；另外，和泰Toyota集團率先捐贈1輛全新7人座小客車、梨山賓館也捐贈1輛全新小客車，讓幸福巴士的量能更擴充。

▲市長盧秀燕感謝企業捐贈幸福巴士。（圖／市府提供）

交通局長葉昭甫指出，今年於梨山地區新闢梨山1路公車路線，在區域內的新佳陽、梨山、松茂、環山等4大部落，規劃定班定線及彈性路線，彼此相輔相成，以預約方式，用合法轉型市區汽車客運的小客車來接駁，及門及戶照顧梨山地區的基本民行，提供民眾免費搭乘。另外，疫情嚴峻期間，也協助載送在地民眾出門施打疫苗。統計至今年7月底，梨山幸福巴士已行駛2414班次，載送達4711人次。