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梨山「幸福巴士2.0」啟動！每日8班、2管道可預約乘車

▲▼陳彥伯視察梨山幸福巴士。（圖／公總）

▲公總推動幸福巴士，落實偏鄉行的正義。（圖／公總）

記者李宜秦／台北報導

為落實偏鄉行的正義，交通部公路總局持續推動「幸福巴士」，公總表示，大梨山地區受921地震影響，當地交通十分不便，今年1月24日起試營運幸福巴士，每日8班次，可打電話、LINE預約乘車，另由在地社會團體及個人駕駛成立市區汽車客運，至3月中已服務人次超過700人次。

公路總局表示，大梨山地區有梨山、松茂、新佳陽、環山四大部落，921地震後中橫公路中斷搶修中橫便道管制通行，不僅對外交通不便，部落之間公共運輸亦有服務缺口，無法深入到在地部落村里，影響民眾就醫、就學的便利性。

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為了改善梨山地區交通，並導入在地化的服務，公路總局在去(110)年與臺中市政府交通局共同合作，規劃幸福巴士2.0整合服務，相關服務已於今(111)年1月24日通車試營運，並由在地的社會團體─梨山社區發展協會及5名在地個人駕駛成立市區汽車客運業提供服務，至3月中已服務人次超過700人次。

▲▼陳彥伯視察梨山幸福巴士。（圖／公總）

▲陳彥伯視察梨山幸福巴士。（圖／公總）

公總指出，梨山幸福巴士固定路線服務方式為每日往返新佳陽、梨山、松茂、環山等四大部落，從上午8時30分至下午18時30分，每日8班次；彈性路線則為每日6時至19時提供預約乘車服務，民眾預約乘車可透過手機LINE APP或撥打預約專線04-25981266。

交通部次長陳彥伯今日至當地視察時表示，偏鄉交通不比都會地區，多數運輸業者不願意經營，便需要善用在地資源及加強整合，因此推動法規鬆綁，讓偏鄉可以由在地團體或個人合法來提供運輸服務，不僅安全上更有保障並可避免違規載客，也為偏鄉創造一些就業機會，創造多贏的局面。

公總局長陳文瑞表示，為了實現交通正義及落實部長改善偏鄉交通的政策，今年將持續推動幸福巴士2.0，希望為偏鄉注入更多元、彈性及在地化的運輸服務，讓偏鄉交通持續改善進步。

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