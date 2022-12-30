攀卓社大山13連峰...落石砸頭跌20米深谷亡　空勤直升機運送下山

記者高堂堯／南投報導

一行12人登山團體於26日前往攀登卓社大山，預計29日下山，但昨(29)日10時行經卓社大山13連峰時，一名侯姓山友（男，64歲，屏東籍）不幸遭落石擊中砸傷、摔落邊坡20公尺，頭部受創不治，同團黃姓山友立即向外求援後，今天由空勤直升機將大體吊掛下山。

▲侯姓山友於卓社大山13連峰遭落石砸傷、墜落20米身亡，南投縣消防員與空勤直升機上午合力吊掛大體下山。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

南投縣消防局獲報後，評估事故地點路途遙遠，且因天候不佳、直升機無法順利執行救援，前進指揮所即派遣消防人員4名、山搜義消2名及林務局2名組隊前往救援。

消防局指出，山區入夜溫度都在負3度以下，氣候嚴峻酷寒，且地形險惡，還有結霜之虞；為掌握搶救時效，今天再度申請空勤直升機執行吊掛作業，幸於早上7時47分自清泉崗起飛，8時41分順利成功吊掛大體，9時降落於信義鄉同富起降場，交由信義警察分局處理，在空勤、投消、山搜義消及林務局通力合作下，圓滿完成任務。

消防局第三大隊呼籲山友，冬季攀登高海拔山域山區時，因低溫造成地面易結冰濕滑，通過陡峭裸露的瘦稜及斷崖地形，務必小心注意通過，避免墜谷的憾事發生。