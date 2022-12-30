華航增班三成！日本線復飛廣島、高松　增班福岡、名古屋、琉球

▲華航明年第一季增班三成，皮卡丘彩繪機則改飛沖繩航線。（圖／華航提供）

記者李宜秦／台北報導

農曆春節將至，正逢邊境解封之際，國人紛紛搶買機票出國旅遊。中華航空宣佈，2023年1月起持續增班，總計明年第一季將再增班三成以上，其中日本航線將復飛桃園-廣島及桃園-高松航線，桃園往返福岡、名古屋、琉球也增班；另外高雄出發航班恢復飛航大阪、首爾仁川及曼谷。

華航布局區域航線，明年1月4日復飛桃園-廣島，1月19日復飛桃園-高松，分別提供每周四班載客服務；桃園-福岡航線則增至每周八班，桃園-名古屋增至每日一班，桃園-琉球增至每周五班，1月17日起再增飛至每日一班。

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東南亞航線除了宿霧已在12月1日開航，1月2日起再開航峴港，1月20日新增清邁，緬甸仰光及印尼峇里島也將增班。



高雄出發航班 1月復飛大阪、首爾仁川及曼谷，農曆春節期間更擴大班次，高雄-曼谷飛航每周六班，高雄-大阪每周六班，高雄-首爾仁川每周五班；另外高雄-東京則自1月17日起增至每周六班，提供南部旅客更便捷的航點選擇。

兩岸航線方面，目前桃園往返上海提供每周四、隔周日總計兩周三班的載客服務，因應春節返鄉需求，1月21日前上海浦東飛往桃園航線增為每日一班，另桃園-香港航線1月起增為至少每日兩班。

長程航線部分，1月起桃園-洛杉磯增至每周八班，桃園-溫哥華增至每周七班，桃園-維也納增至每周四班，桃園-布里斯本-奧克蘭及桃園-墨爾本則增至每周五班。