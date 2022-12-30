出席保全日活動　盧秀燕：守護治安需警民合作

▲今天是全國及台中市保全日，市長盧秀燕出席活動表示，守護治安需要警民合作。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

今年全國及台中市保全日慶祝活動今（30）日在台中市烏日區臻愛花園飯店舉辦，台中市長盧秀燕今晚出席活動表示，守護治安不只需要警察，也需要警民合作、公私協力才能做好，感謝保全朋友守護家園。

盧秀燕表示，多年前台南發生校安事件，外國學生來台灣讀大學，在校園附近被擄走殺害，引起全國震驚，台中有17所大專院校，雖然地方政府負責高中以下教育，大專校院以上由中央教育部管轄，但市府不會置身事外，也會保護學生安全，因此拜託保全業除在行業中照顧市民外，也善盡社會責任，目前有9家系統保全公司投入加入警民合作行列，2年下來巡守逾4000次，目前0事故，十分感謝，也謝謝民代全力支持，重視並關心保全朋友，希望大家繼續讓台中更安全，每個人都能受到保護。

警察局表示，市警局洽請台中市系統保全經營業者，依區域性採認養方式並擇選優良保全人員，在執行例行巡迴服務時將學校周邊道路、治安熱點納入巡迴路線，提升巡查密度，感謝華岡、巨僑、中華警安、警聯、台灣星堡、中興、俊邦、捷楊及亞東等9家系統保全公司投入人力，這二年來適逢疫情時期仍無私奉獻服務，提升校園安全。