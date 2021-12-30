賴清德出席全國保全日大會頒獎：保全對國家社會有重大貢獻

▲賴清德出席全國保全日慶典活動。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

2021年全國保全日慶典活動，30日在台中臻愛花園飯店舉辦，會中邀請副總統賴清德到場主持，頒獎表揚協助維護治安有功的保全人員、公寓大廈從業人員，內政部長徐國勇、台中市長盧秀燕也與會參加。賴清德表示，保全人員對國家社會有重大貢獻，疫情期間也擔任台灣的防疫國家隊，相當感謝相關從業人員。

前台中市長林佳龍於2015年在任期間，發表保全是警察的夥伴關係，並首創「台中市保全日」，將原本只是商業模式的保全業，與「協警破案率」結合併行，當年協警破案即達21件；去年內政部部長徐國勇，更擴展全國各地，訂定「全國保全日」，同年協警事績大幅度提昇到91件，今年則有70件，深入各城鄉領域，落實協防維安。

▲台中市長盧秀燕與會參加。（圖／記者白珈陽翻攝）

中華民國保全商業同業公會全國聯合會（保全全國聯會） 理事長張達錩表示，全國警力佈署7萬人，保全及樓管從業人員100萬人，警力有限、民力無窮，保全全國聯會極力推動保全協助維護治安，希望善加運用保全民力，彌補警力不足。

張達錩說，近2年新冠疫情持續肆虐，民生動盪情況下警力相對吃緊，保全業更是責無旁貸，在公私領域鄰里長、管理委員協助全民防疫；夜校生命案、超商挖眼及命案，震驚全台，保全業隨即啟動「夜校園協巡 超商防暴」，並導入全天候科技管制中心及機動人員，事先抑止犯罪之效應；保全業已從傳統性人力，升級到專業、科技協防。

▲全國保全理事長張達錩（左）；台中市理事長毛約翰（右）。（圖／記者白珈陽翻攝）

張達錩指出，保全業法公佈實施至今已30年，業法趨近成熟，服務範疇擴展到機場、高鐵、捷運、河川、油電廠、學校、醫院、銀行、法院等，涵蓋廣泛的國土領域；保全全國聯會以「國土城鄉安全」為核心己任，也是準警察條件之所在，感謝警政系統長期以來輔導，協助行政事務、彙整案件、會辦全國保全日相關事宜，期盼透過專人、專責、有績效評比獎勵，必定提升從業人員榮譽感及保全專業形象，輔導全國數十萬保全力，及旁支公寓大廈公會數十萬總幹事，灌注全國「協警破案」，年度破案上看百件之上，福澤國民。

