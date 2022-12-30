薛瑞元曾說藍做空高端股票　國民黨團怒：誰敢留他絕不罷休

▲國民黨團30日「九度移送 選後才動 檢調真『高端』」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

高端與母公司基亞爆發內線交易，士林地檢署昨指揮調查局搜索、約談，引起社會關注。對此，國民黨立法院黨團今（30日）記者會上表示，雖然已經慢了好幾拍，但仍給予支持與肯定，同時也呼籲檢調務必勿枉勿縱、揪出躲藏台灣生技產業、政府部門的敗類。此外，對於衛福部長薛瑞元稱國民黨做空高端股票，國民黨團會中也強烈要求薛下台，否則絕對不善罷甘休。

國民黨團30日舉行「九度移送 選後才動 檢調真『高端』」記者會，立委賴士葆指出，高端股價從32元，一路飆漲到417元，中間價差達12倍之多，換算市值高達700億元，金管會檢查局檢查官9次移送相關資料給檢調，為何檢調遲遲未發動偵查？賴表示，2014年基亞因Pi-88肝癌藥解盲失敗，股價連續暴跌，高端內線交易案，就是當年基亞案的翻版。

費鴻泰則說，高端從2016年到2018年的營業額為0，2019年營業額為112萬元、2020年的營業額1150萬元、2021年蔡政府開始護航高端疫苗，取得緊急授權（EUA）之後的營業額為32.8億元。費鴻泰指出，2020年9月、10月間，高端公司準備增資，將資料送到櫃買中心、證期局都遭到退件，一個月之後有人介入，包括某立委在內，高端公司增資案通過，在此之前，有人開始價購，每股約30-60元。

黨團首席副書記長謝衣鳯指出，高端之所以會發生內線交易案，關鍵在於衛福部在高端未能完成二期臨床實驗報告，就發給EUA，甚至連疫苗保護效益都是由疾管署來完成，一路為高端開綠燈，這不就是衛福部和高端公司所能夠掌握的不對稱內部資料嗎？誰掌握了不對稱內部資料，誰就可以進行內線交易，不是嗎？

謝依鳯也提及，今年10月2日，薛瑞元部長說，國民黨打高端是為了做空股票，但要請問薛，現在檢調查辦高端內線交易案，難道也是在做空高端股票嗎？

曾銘宗則說，基亞公司過去是生技股王，在2021年5月30日爆發20根跌停板風暴，肇因於pi-88肝癌新藥解盲失敗所致，引爆重大炒股事件，公司形象相當差，近期還發生公司掏空案；而高端涉內線交易案，是社會所矚目的重大案件，也關係到打高端疫苗的民眾對其信任度，當國人發現高端公司內部管理出現問題，還會再信任高端？信任政府嗎？對於薛瑞元上述言論，曾銘宗批評是在練肖話、亂七八糟。

曾銘宗代表國民黨團提出三點要求，一、請檢調依法查辦，勿枉勿縱，雖然偵辦慢了好幾拍，但仍相信檢調能給全民一個教待；二、高端爆發內線交易，國民黨團會隨案情追究政務官政務責任；三；薛瑞元抹黑國民黨做空股票，國民黨團正式宣告，薛瑞元必須下台，否則一定升高抗爭到行政院，甚至總統府，無論誰當行政院長，誰敢留薛瑞元，國民黨團絕不善罷甘休。