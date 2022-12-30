當兵變1年！高三生「5大衰事」炸鍋　這群人洗版比慘：閃邊吧

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

繼七年級生被封為「最慘世代」，今年高三生也不遑多讓，先是碰上新冠疫情，影響學業、沒了畢旅，現在連當兵也恢復1年制。對此，上萬網友超有感，不過許多七年級生則直言，「還是沒有比我們慘。」

臉書粉專「雷丘律師就決定是你了」昨夜分享哏圖，列出今年高三生所遇到的慘事，包括因新冠疫情，害他們被迫三年戴口罩上學、上網課、社團成果發表會取消，就連難得的畢業旅行也泡湯。

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不僅如此，最近政府又拍板，民國94年（即西元2005年）後出生的役男，役期從4個月恢復至1年，同時未來也不開放申請專長、研發替代役。

哏圖狂吸超過3.8萬人按讚，大票七年級生也留言比慘，洗版直呼「跟七年級比，閃邊吧」、「那我怎麼辦？高中畢業時遇到網路泡沫，大學畢業時遇到金融危機，創業階段遇到大陸股市崩盤，我還因為高職畢業想說早點當兵，所以當了1年10個月」、「還是沒有超越七年級喔，加油」、「七年級生表示：我們的痛苦在這些之上，不要再問一袋米要扛幾樓了」、「還是比不上七年級的22K、金融海嘯、房價暴漲」、「哈哈哈哈我70年次都熬過了！別擔心啊」、「這樣就是超人？七年級不就薩諾斯了」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／總統府）

的確，七年級一直被封為「最慘一代」，衰事更是不勝枚舉，包括被說草莓族、房價飆漲、薪資凍漲領22K、教召延長、碰上金融海嘯、少子化、SARS疫情、教改白老鼠，還有因廣設大學，使得學歷貶值等。