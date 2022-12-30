連假車潮湧現！國道「紫爆車速20km↓路段」出爐　停看煙火罰6千

▲國道湧現車潮，部分路段紫爆。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

明天就是為期三天的元旦，國道部分路段車多壅塞。交通部高公局表示，今日楊梅－新竹、土城－關西、南港系統－頭城車程均為平日3倍，目前楊梅休息站－湖口路段「紫爆」車速不到20公里。另提醒，若在高速公路上違規減速、臨時停車欣賞跨年煙火，最高可罰6000元罰鍰。

今日地雷路段包括楊梅－新竹（18-22時）、土城－關西（18-22時）、南港系統－頭城（9-24時），行車時間為平日3倍。

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▲元旦連假國道壅塞路段、時段。（圖／高公局）

根據1968 APP顯示，目前國5雙向大致順暢，車速可達60公里，北台灣路網少數路段車多紫爆，土城－三鶯、圓山－內湖楊梅休息站－湖口路段一度「紫爆」，車速不到20公里，且國5南港系統進入南港路段也已紫爆。

高公局提醒，民眾行駛國道應專心留意車前狀況，保持行車間距及車速，避免因觀賞跨年煙火而放慢車速或臨停路肩，影響行車安全。

▲元旦連假國道交通疏導措施。（圖／高公局）

依據「道路交通管理處罰條例」第33條第1項，汽車行駛於高速公路，違規減速、臨時停車或停車、未依規定使用路肩，處汽車駕駛人新臺幣3千元以上6千元以下罰鍰。

高公局表示，跨年期間將協請國道公路警察局於國1汐五高架、后里、台中及大雅，國3古坑及國10仁武至燕巢等路段加強巡邏並驅離、取締違規車輛。