租金補貼能救急？高嘉瑜嗆9成房東逃漏稅　「快推租屋實價登錄！」

▲立委高嘉瑜。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院日前拍板「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，租客要申請補貼，房東就必須報稅，不少租屋族擔心申請後房東反而會提高租金。對此，立委高嘉瑜29日表示，逃漏稅的房東就高達9成，租屋實價登錄刻不容緩，租金列特別扣除額應儘速推動，改善租屋市場房東得天下的情況。

高嘉瑜表示，台灣實際租屋人口突破300萬人，過去一直呼籲內政部應儘早建置租屋實價登錄系統。今年7月政府推出的「300億租金補貼專案」開放受理申請，開辦首周申請戶雖達18萬8369戶，但光是舊戶就佔14萬7205戶，申請新戶實際上僅有4萬1164戶，充分顯示租金補貼政策效益不彰。

高嘉瑜直言，台灣租屋市場黑市問題相當嚴重，逃漏稅的房東就高達9成，應儘速推動將租金列舉扣除額轉為特別扣除額，讓租屋族一體適用，也可真實反映出租屋族現況。

對於租屋族困境，高嘉瑜指出，對比房東，房客屬於相對經濟弱勢的群體，若內政部無法制定有效的行政細節調查出真實的房東人口，僅是推出實質效益不大的租金補貼方案，房客弱勢的情形的將永遠得不到改善。

對於內政部回應，全世界沒有任何一個國家在推「租屋實價登錄」，且房東跟房客本就是平行關係。高嘉瑜表示，若要論獨步全球，公設要計價的規定台灣也是獨一無二，推行租屋實價登錄是站在房客的角度。

高嘉瑜表示，在台灣這塊土地上，房客是相對弱勢也是相對多數，如何改善租屋黑市，是政府不容迴避的課題。