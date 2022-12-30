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下半身回春有感瘦　小腹婆秒變纖女！台灣品牌燒到海外！

▲▼PP石墨烯,未來神褲,PP塑崩未來褲。（圖／PP塑崩未來褲提供）

【企劃特輯】

年底尾牙、跑趴旺季到，天天美食美酒，即使是窈窕纖女，稍有不慎放縱口腹之慾，恐怕也難逃晉升為「小腹婆」。黑科技領航者「PP石墨烯」明白所有女人的痛，將石墨烯材質進化結合3D體雕技術打造「未來神褲」，不論是知性才女吳淡如、國民媽媽林美秀或條通女郎劉品言，通通都拜倒在未來褲底下，穿上它塑身崩脂一次到位，在短短半年內大賣超過20萬件，下半身不僅展現S曲線，頑固脂肪也通通被KO，達到如同有氧運動效果，「有感瘦」也燒進演藝、網紅、模特兒圈，甚至燒到新加玻、馬來西亞，堪稱新台灣之光。

▲▼PP石墨烯,未來神褲,PP塑崩未來褲。（圖／PP塑崩未來褲提供）


 

輕鬆「有感瘦」！莫爾超晶格石墨烯　提升燃燒代謝力！

年底尾牙聚餐旺季到來，美食當前不吃對不起自己，但吃完後，累積在腰腹臀的頑固脂肪，總讓人有濃濃罪惡感。聰明女人就要懂得挑選「PP塑崩未來褲」，獨家PP莫爾超晶格結構堆疊3層石墨烯，集中遠紅外線放射能量，穿上就能釋放衝擊型遠紅外線波，透過共振，提升24倍循環效果，冬天還能蓄熱升溫、改善腳底冰冷問題。

▲▼PP石墨烯,未來神褲,PP塑崩未來褲。（圖／PP塑崩未來褲提供）

▲▼PP石墨烯,未來神褲,PP塑崩未來褲。（圖／PP塑崩未來褲提供）

根據專家實測分析，不僅可加速深層脂肪燃燒，使脂肪細胞液化縮小，降低體脂且不易腹胖，更棒的是，被動式運動效果可大幅提升血氧量與血流速，再也不必揮汗如雨、氣喘如牛，就能達有氧運動效果，穿上它走路10分鐘形同慢跑30分鐘，排脂、排水腫與排毒三效合一，平均7天腰圍小2吋、月減3～5公斤，厚片女也能輕鬆變纖女。

▲▼PP石墨烯,未來神褲,PP塑崩未來褲。（圖／PP塑崩未來褲提供）

3D體雕我型我塑　五大重點加強升級　肉進去線條出來！

另外，「PP塑崩未來褲」針對女性最在意的5大部位做加壓設計，腰部X型支撐，可強化腰線，防止腰後肉從褲頭溢出；腹部V型蜂巢編織，可平坦收腹，讓腰腹肉內縮5~8公分；髖部斜紋延伸加壓，告別血管阻塞、可通膽經；大腿花托型上提，打造名模長腿，讓腿部視覺延伸5公分；小腿點狀按摩，告別腿酸腳麻，還能預防蘿蔔腿。

▲▼PP石墨烯,未來神褲,PP塑崩未來褲。（圖／PP塑崩未來褲提供）

▲▼PP石墨烯,未來神褲,PP塑崩未來褲。（圖／PP塑崩未來褲提供）

▲▼PP石墨烯,未來神褲,PP塑崩未來褲。（圖／PP塑崩未來褲提供）

夢想S曲線　塑崩未來褲幫你達到！熱銷海內外成「新台灣之光」！

被封為新世紀「藏肉神褲」的PP塑崩未來褲，讓不同身型、厚片棉花糖女孩也能擁有夢想中的S曲線，不分尺寸就能讓22～46腰輕鬆穿上，讓肉肉進去、線條出來，一件就兼具機能、塑身、瘦身又透氣，CP值破表，且因應女性多元穿搭需求，廠商推出多款時尚莫蘭迪色系，不論是時尚跑趴、正式晚宴都能款款出色，冬暖夏涼、不悶熱，不少鐵粉包色搶購，也是贈禮好選擇，成為2022所有女人衣櫥中必備爆款神褲。

▲▼PP石墨烯,未來神褲,PP塑崩未來褲。（圖／PP塑崩未來褲提供）

▲▼PP石墨烯,未來神褲,PP塑崩未來褲。（圖／PP塑崩未來褲提供）

新台灣之光「PP塑崩未來褲」哪裡買？
●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj8bh
●momo購物網特惠組：https://chshop.work/auASI
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1號
●門市專線：02-2288-7888、06-3120108
●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/
●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●客服專線：0800-520-367
 https://youtu.be/tOIZI0ZCd3Y

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