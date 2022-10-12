賣破十萬條！隨時燃燒卡路里「這款」輕鬆月減3吋腰肉

【企劃特輯】

根據日本研究指出，平均每天坐的時間超過6小時，長時間久坐不只容易有慢性病、腰酸背痛，血液循環差脂肪也就開始囤積，肥胖就這樣產生，世界衛生組織也早已將久坐列為10大致病元凶之一。有網友在臉書分享，自己原先為了想改善上班的腰酸背痛，所以天天配戴「某款腰夾」，但意外地一個月內讓他肚子變小了，這款腰夾也意外爆紅！

黑科技將平凡腰夾變身「瘦身神器」 3分鐘隨時燃燒卡路里

該網友指出，他配戴的腰夾正是「PP石墨烯腰夾」，為何平凡的腰夾能變成消除肚肉的神器呢?這款「PP石墨烯腰夾」將黑科技材質石墨烯導入傳統腰夾裡，石墨烯能夠釋放高能量遠紅外線波，且穿透皮下12公分，能提升身體代謝循環、增加血流量、血流速。經實測：只要配戴3分鐘，石墨烯能量就能開始產生熱能，穿透皮下燃燒脂肪，達到快速爆汗、循環的效果，配戴20分鐘以上消耗的卡路里相當於慢跑1小時的效果，約可燃燒400大卡；所以只要每天配戴著石墨烯腰夾行走，等同讓熱量的消耗率提高數倍，就算沒足夠的時間運動，也可以達到時時刻刻爆汗的有氧效果。







精準穴位加壓 促進循環 減緩腰腹不適

除了提升循環代謝外，因只要5分鐘就能讓配戴者感受全身血流被帶動，這樣的活化有助於淋巴連結循環、有效改善血氧過低而出現的手腳酸麻。另外，PP石墨烯腰夾在腰腹部穴位上還添加「高彈力PP支柱」可以對腰部穴位加壓按摩，「彈力磁石條」針對22種腰部疾病，量身打造，不但能產生高能量微電流，釋放負離子，達到如同針灸電療般的功效，對人體各種腰部疾病有很好的舒緩效果，深受腰疾所苦的人也不必天天跑復健診所了！





水洗也不失效 電視節目激推數次成必備神器！

透過台灣高科技紡織技術，將石墨烯導入紗線中，所以水洗也不怕失效、效果能永久有效，也通過了衛福部第一等級醫療器材許可證，；此外，「PP石墨烯腰夾」在電視節目<大老闆聯盟>上曾介紹過多次，現在不論藝人、模特兒在平常也都會配戴來幫助自己提升循環代謝、改善腰部問題，「PP石墨烯腰夾」絕對是男女老少都必備的神器！

全方位「石墨烯腰夾」哪裡買?

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