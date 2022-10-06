　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

美國NASA合作「專利神器」彷彿人體充電器！

▲▼美國NASA合作床墊　 彷彿人體充電器！（圖／業者提供）

【企劃特輯】

人類平均有三分之一的時間在床上度過，是因為睡眠時可以進行身體機能的修復，但「睡眠障礙」已是現代人的文明病。根據睡眠專家指出，睡眠不好造成免疫力下降，成為「百病之源」，不但會引起自律神經失調、頭痛、注意力不集中，甚至肥胖、衰老、慢性病、心血管疾病等也接踵而來，所以要能睡個好覺，一張能睡得舒服的床墊絕對是最有利的投資。

▲▼美國NASA合作床墊　 彷彿人體充電器！（圖／業者提供）

NASA授權專利技術 彷彿人體充電器

好的床墊就像是絕佳的人體充電器，且人體的五臟六腑都可以在背部穴位找到對應區，這次有台灣業者取得由美國NASA授權的專利技術，以太空人在無重力環境下不論怎麼翻、怎麼撞都不會醒的舒適睡眠規格來打造「PP醫療級石墨烯二用床墊」，薄薄一層就涵蓋三層領先設計，厚度僅二~三公分的便足以展現Q彈的支撐力，且能增加背部循環、改善眾多不適症狀，創造無重力舒適的睡眠狀態、養出絕佳免疫力，是一般市面上的床墊無法相比的！

▲▼美國NASA合作床墊　 彷彿人體充電器！（圖／業者提供）

3層領先技術　循環X支撐X透氣

首先，親膚抑菌的表層含有「HSG蜂巢式石墨烯超導布」，運用石墨烯特性，不但能讓身體維持恆溫，還能產生遠紅外線，深入皮下12公分，刺激全身穴位，幫助全身血液循環、有效促進深層睡眠；中層的「HSG plus蜂巢式石墨烯修復棉」，石墨烯產生莫爾超晶格現象後的衝擊式遠紅外線達到全身性修復，同時提供緩衝保護，讓身體正常釋壓、避免腰痠背痛；底層是「蜂巢式支撐網」提供支撐，維持不變形、坍塌，又像是一層會呼吸的網布，能維持空氣流通不悶熱。

▲▼美國NASA合作床墊　 彷彿人體充電器！（圖／業者提供）

▲▼美國NASA合作床墊　 彷彿人體充電器！（圖／業者提供）

促循環、提高熟睡期 遠離疾病風險

根據人體實測，使用PP醫療級石墨烯床墊後，遠紅外線跟人體產生共振，能協調自律神經，可使深層睡眠區間平均增加1.5倍，有效提高熟睡期，並且促進身體微循環，長期使用還能降低三高風險、罹癌機率，提升代謝、降低肥胖率，穩定情緒、平衡內分泌，預防心血管疾病等；像是青春期需要長高的青少年、甚至是開過刀需要復健的病患更是不能沒有它。

▲▼美國NASA合作床墊　 彷彿人體充電器！（圖／業者提供）

投資健康人生 專業醫師認可：邊睡邊保健！

北市聯醫骨科主治醫師趙浩昱表示：「PP石墨烯床墊有醫療器材認證，創新的超導布設計能加強遠紅外線波的效能，有效促進深層睡眠、提升熟睡期。特殊的三層設計，也發揮良好的支撐與釋壓性，確實能達到邊睡邊保健的效果。」此外，這款石墨烯二用床墊兩面都能使用，擁有冬暖夏涼的機能，可根據不同的季節需求來選擇，換季不必換床墊，且因直接將石墨烯之在紗線中，不會因洗滌就喪失效果，效果永久有效。如果說人生最重要的投資是健康，那麼一件可以改善諸多問題的醫療級床墊就是最完美的解答！

▲▼美國NASA合作床墊　 彷彿人體充電器！（圖／業者提供）

▲▼美國NASA合作床墊　 彷彿人體充電器！（圖／業者提供）

無重力睡眠，效果永久有效！「醫療級石墨烯二用床墊」哪裡買？
●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7Tj
●momo購物網特惠組：https://chshop.work/TASo8
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓
●門市專線：02-2288-7888
●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store
●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/7M_kcC7UPLQ

ET快訊
8點檔女神「腋下突長黑痣」恐癌變！　醫急警告快切除
墨西哥市長遇襲亡！市政廳遭血洗18死　滿地屍體
快訊／陸軍航特部直升機疑機件故障　迫降鹿耳門聖母廟
LIVE／登山女神爸槓正宮！金主170萬是她的　孫生女友曖昧
《原子少年》小孩「亂性網美不戴套」　前輩開6砲怒轟
鏡子反射！網美直播「脫穿性感黑裙」全都露　遭備份瘋傳
小改款Nissan Kicks正式發表！2款售價曝　外觀引擎

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

美國NASA合作「專利神器」彷彿人體充電器！

王可元擔任SUBWAY一日店長　分享健身神隊友「鷹嘴豆泥餅堡」

銅板價爽吃！超商最新「2款御飯糰」　咬下爆黑松露鮭魚、和牛

嗑爆大薯、豬肉滿福堡！　麥當勞「8大品項買1送1」限時1天抽

無兌換期限、可以寄杯！　超商「大杯經典拿鐵33元」連喝4天

萊爾富打造全新「超市型複合店」！經營秘辛大公開：這品項賣超好

錯誤刷牙方式可能導致牙周病！艾力克斯分享：AI智能教你聰明刷牙，就像有牙醫在家！

超商獨家！COLD STONE「3款新口味」來了　限時第2杯10元搶吃

【廣編】貓控必收！吸睛萌貓禮盒　開賣即爆單的昭和風日法系糕點

秋季養身餐「一鍋到底」超easy！大潤發ASC認證漁場「鮭魚秋栗炊飯」4步驟美味安心吃

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

救援隊用浪浪示範CPR 最萌安妮乖巧翻肚躺地

他買飲料驚見蓋子瑕疵...　厭世猛戳！吸管：我就承擔

魏如萱離婚了！4年婚姻「好聚好散」　和隆宸翰「已辦妥相關手續」

開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離轟3槍　妻背包狂揮打跑槍手

搞威貓霸占浴室不給媽洗澡　躺地耍賴還頂嘴：我先來的

美國NASA合作「專利神器」彷彿人體充電器！

王可元擔任SUBWAY一日店長　分享健身神隊友「鷹嘴豆泥餅堡」

銅板價爽吃！超商最新「2款御飯糰」　咬下爆黑松露鮭魚、和牛

嗑爆大薯、豬肉滿福堡！　麥當勞「8大品項買1送1」限時1天抽

無兌換期限、可以寄杯！　超商「大杯經典拿鐵33元」連喝4天

萊爾富打造全新「超市型複合店」！經營秘辛大公開：這品項賣超好

錯誤刷牙方式可能導致牙周病！艾力克斯分享：AI智能教你聰明刷牙，就像有牙醫在家！

超商獨家！COLD STONE「3款新口味」來了　限時第2杯10元搶吃

【廣編】貓控必收！吸睛萌貓禮盒　開賣即爆單的昭和風日法系糕點

秋季養身餐「一鍋到底」超easy！大潤發ASC認證漁場「鮭魚秋栗炊飯」4步驟美味安心吃

韓團訪台延期+1！AB6IX開演前1個月喊卡　主辦忍痛：明年2月再見

搶1100萬！大樂透中秋加碼明最後一天　中獎攻略一次看

失聯移工群聚喝酒！移民官現身抓人　「太投入」全來不及跑

徐定禎「青年三好」政見　助完成就業、成家、創業夢想

裴偉音檔沒造假！真施壓還是真膨風？　黃國昌曝時間軸：國人自有公斷

新光三越周年慶開跑「原子少年吸客」　總座吳昕陽首度親自迎賓

資料中心硬體前景佳　外資首評嘉澤、金像電雙喊「加碼」

赴陸發展失敗變「台流」　海基會：兩年接回90人「很多貧病交迫」

不滿國安局未告知下收走機密文件　何志偉罵：難怪會出包！活該！

iOS 16才有！新功能「嘿Siri、關閉手機」他驚喜：不用按的了

消費熱門新聞

麥當勞限時1天抽「8大品項買1送1

超商「美式、拿鐵買6送6」明天搶

大潤發ASC認證漁場「鮭魚秋栗炊飯」4步驟美味安心吃

超商限時4天「大杯拿鐵33元喝」

超商雙十「美式買10送10、拿鐵37元」

速食店「薯餅免費送」爽吃27天

麥當勞「洋蔥圈」睽違4年悄回歸！

盛竹如測字算出巨珍稀黑魂之酒來襲

萊爾富全新「超市型複合店」經營秘辛公開

全聯社團2022必買清單出爐！

好市多獨家上市「艾惟諾1公升裝燕麥保濕乳」

超商限時3天大杯美式下殺28元喝

10月壽星衝速食店「可樂、薯球免費吃」

Uber Eats「10月優惠碼」懶人包

更多熱門

相關新聞

「塑崩未來褲」登年度網購銷售王

「塑崩未來褲」登年度網購銷售王

去年居家防疫期間，台灣業者推出的「石墨烯塑崩褲」，成功把高端科技、醫療產業使用的石墨烯材質導入褲子，短短半年就大賣了三十萬件；今年六月更推出進化版「石墨烯塑崩未來褲」又再次創下了銷售的佳績，成為年度爆品，甚至獲得《2022粉美賞》「最佳美體塑身賞」的殊榮。

石墨烯孅塑褲下殺899元！

石墨烯孅塑褲下殺899元！

「PP舒曼波」定位腦波好好睡　啟動身體舒眠修復力

「PP舒曼波」定位腦波好好睡　啟動身體舒眠修復力

工業地搶手！　PP石墨烯砸1.7億買內湖鐵皮角地

工業地搶手！　PP石墨烯砸1.7億買內湖鐵皮角地

貴森森機能服超難洗？上層保護膜

貴森森機能服超難洗？上層保護膜

關鍵字：

石墨烯PP石墨烯

讀者迴響

熱門新聞

兒外出19年沒消息竟是「躺在後院」

女大生遭撿屍　警衝PaPa救人來不及了

孫生女友夜店曖昧人夫…遭正宮踢爆「是事實」

他球場求婚！長髮妹見「超大戒指」飆粗口賞巴掌

新婚5天！夫妻吞整罐壯陽藥陳屍酒店

普悠瑪延誤發車撞到人！司機目擊「男站鐵軌旁」

她睡醒驚呼「夢到被一群鬼抓」男同學秒嚇到

路邊攤下見稚童小房間！網：另一種幸福

莉婭卸貨倒數「9個月巨肚曝光」

登山女神為何要約泡換贊助？他親解「超燒錢內幕」

高雄「電梯公寓」正夯！2天賣9成　業者分析：總價帶太香

快訊／原子少年成員「侵犯未成年女」 首發聲道歉了：接受一切懲處

民眾黨最美發言人！網驚：這可以出道了

阿基師「消失螢光幕2年」近況曝！

車內連結狂啾啾！小三被弄破皮喊「都紅了」

更多

最夯影音

更多
原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵
「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面