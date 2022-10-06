美國NASA合作「專利神器」彷彿人體充電器！

【企劃特輯】

人類平均有三分之一的時間在床上度過，是因為睡眠時可以進行身體機能的修復，但「睡眠障礙」已是現代人的文明病。根據睡眠專家指出，睡眠不好造成免疫力下降，成為「百病之源」，不但會引起自律神經失調、頭痛、注意力不集中，甚至肥胖、衰老、慢性病、心血管疾病等也接踵而來，所以要能睡個好覺，一張能睡得舒服的床墊絕對是最有利的投資。

NASA授權專利技術 彷彿人體充電器

好的床墊就像是絕佳的人體充電器，且人體的五臟六腑都可以在背部穴位找到對應區，這次有台灣業者取得由美國NASA授權的專利技術，以太空人在無重力環境下不論怎麼翻、怎麼撞都不會醒的舒適睡眠規格來打造「PP醫療級石墨烯二用床墊」，薄薄一層就涵蓋三層領先設計，厚度僅二~三公分的便足以展現Q彈的支撐力，且能增加背部循環、改善眾多不適症狀，創造無重力舒適的睡眠狀態、養出絕佳免疫力，是一般市面上的床墊無法相比的！

3層領先技術 循環X支撐X透氣

首先，親膚抑菌的表層含有「HSG蜂巢式石墨烯超導布」，運用石墨烯特性，不但能讓身體維持恆溫，還能產生遠紅外線，深入皮下12公分，刺激全身穴位，幫助全身血液循環、有效促進深層睡眠；中層的「HSG plus蜂巢式石墨烯修復棉」，石墨烯產生莫爾超晶格現象後的衝擊式遠紅外線達到全身性修復，同時提供緩衝保護，讓身體正常釋壓、避免腰痠背痛；底層是「蜂巢式支撐網」提供支撐，維持不變形、坍塌，又像是一層會呼吸的網布，能維持空氣流通不悶熱。

促循環、提高熟睡期 遠離疾病風險

根據人體實測，使用PP醫療級石墨烯床墊後，遠紅外線跟人體產生共振，能協調自律神經，可使深層睡眠區間平均增加1.5倍，有效提高熟睡期，並且促進身體微循環，長期使用還能降低三高風險、罹癌機率，提升代謝、降低肥胖率，穩定情緒、平衡內分泌，預防心血管疾病等；像是青春期需要長高的青少年、甚至是開過刀需要復健的病患更是不能沒有它。





投資健康人生 專業醫師認可：邊睡邊保健！

北市聯醫骨科主治醫師趙浩昱表示：「PP石墨烯床墊有醫療器材認證，創新的超導布設計能加強遠紅外線波的效能，有效促進深層睡眠、提升熟睡期。特殊的三層設計，也發揮良好的支撐與釋壓性，確實能達到邊睡邊保健的效果。」此外，這款石墨烯二用床墊兩面都能使用，擁有冬暖夏涼的機能，可根據不同的季節需求來選擇，換季不必換床墊，且因直接將石墨烯之在紗線中，不會因洗滌就喪失效果，效果永久有效。如果說人生最重要的投資是健康，那麼一件可以改善諸多問題的醫療級床墊就是最完美的解答！

無重力睡眠，效果永久有效！「醫療級石墨烯二用床墊」哪裡買？

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