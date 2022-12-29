　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

安平開台天后宮「迎兔墨韻」　揮毫、品茶、賞樂送春聯

▲台南安平開台天后宮為迎接癸卯新年，於2023年1月8 日下午1至4時，舉辦「迎兔墨韻」揮毫、品茶、賞樂送春聯活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南安平開台天后宮為迎接癸卯新年，於2023年1月8 日下午1至4時，舉辦「迎兔墨韻」揮毫、品茶、賞樂送春聯活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南安平開台天后宮為迎接癸卯新年，於2023年1月8 日下午1至4時，舉辦「迎兔墨韻」揮毫、品茶、賞樂送春聯活動。

▲台南安平開台天后宮為迎接癸卯新年，於2023年1月8 日下午1至4時，舉辦「迎兔墨韻」揮毫、品茶、賞樂送春聯活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

安平開台天后宮主委盧友禮表示，為推動優質的廟埕文化，將歷年所舉辦的「贈春聯」結合國樂、茶藝，融入傳統宗教禮儀，寓教於廟埕文化展演中，這也是安平開台天后宮佔居地方大廟往後首要的領頭任務。

29日行前活動記者會，廟方邀請書法家陳吉山、盧柏榕、鄭有懋、茶道老師江昭慧與西門國小國樂團學生等，於當場寫書法、泡茶及國樂演奏。

民政局長姜淋煌表示，安平開台天后宮周圍有許多古蹟，廟方可將觀光與宗教結合在一起來推動優質廟宇文化，也就是民政局相當重視的廟宇之一，希望廟方能持續推動優質的廟宇文化。

▲台南安平開台天后宮為迎接癸卯新年，於2023年1月8 日下午1至4時，舉辦「迎兔墨韻」揮毫、品茶、賞樂送春聯活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林國明總幹事針對安平開台天后宮朝向扶正長期廟會窠臼陋習，首波迎春祭出文化大菜，將邀集台南市全台聞名的書法界翹楚8位大師蒞臨，以畫筆千金的墨寶贈春，佐以西門國小國樂社的古典音韻，以及安平媽加持過的好茶。

▲台南安平開台天后宮為迎接癸卯新年，於2023年1月8 日下午1至4時，舉辦「迎兔墨韻」揮毫、品茶、賞樂送春聯活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

盧友禮主委說，所有活動將邀請蒞臨的來賓端上好茶敬獻安平開台天后宮主祀「安平媽」，焚香供奉當天茶品，經由「安平媽」暨所祀眾神的加持，再送到茶席中，沖泡給蒞臨的各界信眾品茗，當天現場前200名將能獲廟方贈送的專屬磁杯。

▲台南安平開台天后宮為迎接癸卯新年，於2023年1月8 日下午1至4時，舉辦「迎兔墨韻」揮毫、品茶、賞樂送春聯活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林國明總幹事指出，當天在盧友禮主委引領與會來賓進入大殿向「安平媽」敬茶並稟明活動內容之後，展開下午3個小時的「迎兔墨韻」揮毫、品茶、賞樂送春聯活動；參與「贈春聯」活動的民眾，可以向書法大師說明自己的需求，在等候的同時，安平開台天后宮於揮毫專區及茶藝專區之間設有等候區，座前舞台則有西門國小國樂社彈奏喜氣洋洋的古典國樂，前200名的民眾可使用獲贈的專屬磁杯品嚐，其餘信眾則由廟方準備紙杯提供使用，茶藝師在現場沖泡茶湯，等候民眾可悠閒自在的賞樂、候墨。

▲台南安平開台天后宮為迎接癸卯新年，於2023年1月8 日下午1至4時，舉辦「迎兔墨韻」揮毫、品茶、賞樂送春聯活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林國明總幹事表示，在等候區拿取贈墨之後，需進入大殿上香感謝「安平媽」慈悲贈墨，將所贈春聯過香，代表「安平媽」的護持印記，廟方將會另贈「安平媽」賜福結緣品，在歲末迎新之際，讓大家能有身心靈舒暢、收穫滿滿的喜悅及祝福。

▲台南安平開台天后宮為迎接癸卯新年，於2023年1月8 日下午1至4時，舉辦「迎兔墨韻」揮毫、品茶、賞樂送春聯活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南安平開台天后宮為迎接癸卯新年，於2023年1月8 日下午1至4時，舉辦「迎兔墨韻」揮毫、品茶、賞樂送春聯活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
快訊／母嬰遭撞雙亡　家屬提5質疑開轟！台中警消回應了
中職6隊開訓日期出爐　台鋼迎接「辣個男人」
快訊／「被罰1200萬」總座減薪　國泰世華發聲
蔣萬安宣布普發1500元敬老金　柯文哲喊失望
快訊／勞工紓困貸款金額已逾64億！　一天超過萬人申請
股癌曝「超仙嬌妻」　讓1.6萬人戀愛了
一圖看懂元旦連假天氣！　「2區」雨沒停過
17：32進入水逆！　「4星座」要當心了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「一脫外套激凸」心儀妹羞認...冬天都不穿！答案超誠實：太舒服

全民關注後疫情時代發展　世新大學探究企業管理新型態挑戰

台中計程車春節加成費率出爐！　小年夜到初八照表收費再加50元

「八冠王」許皓鋐寫台圍棋史紀錄！透露致勝秘訣：調整好心態

瑪利Young快樂襪子店開幕　市長媽媽讚：今年收到最幸福的禮物

主打亞洲「唯一瑞士黃金條塊」實體店　業者搶攻高端市場

一圖看懂元旦連假天氣！跨年夜「水氣增」北東2區雨沒停過

台南左鎮噶瑪噶居寺　元旦大日無量壽佛晏法會

被說像統神！股癌謝孟恭PO照平反　1.6萬人見「超仙嬌妻」戀愛了

犯罪集團群組名「大懶X俱樂部」！法官狂喊「生殖器」...律師忍笑

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

世界已知首例白化豹貓 失明、多病纏身受照護

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

5歲愛女對她說：我沒有爸爸　女CEO曝超正教育觀「沒什麼特殊的」

華莎xHeize女團歌串燒！　《PINK VENOM》《LOVE DIVE》過分好聽

撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」　路口緊鄰醫院救不回

印尼妻溜台語嗆酒空尪　「用情緒工作怎幹大事？」

「一脫外套激凸」心儀妹羞認...冬天都不穿！答案超誠實：太舒服

全民關注後疫情時代發展　世新大學探究企業管理新型態挑戰

台中計程車春節加成費率出爐！　小年夜到初八照表收費再加50元

「八冠王」許皓鋐寫台圍棋史紀錄！透露致勝秘訣：調整好心態

瑪利Young快樂襪子店開幕　市長媽媽讚：今年收到最幸福的禮物

主打亞洲「唯一瑞士黃金條塊」實體店　業者搶攻高端市場

一圖看懂元旦連假天氣！跨年夜「水氣增」北東2區雨沒停過

台南左鎮噶瑪噶居寺　元旦大日無量壽佛晏法會

被說像統神！股癌謝孟恭PO照平反　1.6萬人見「超仙嬌妻」戀愛了

犯罪集團群組名「大懶X俱樂部」！法官狂喊「生殖器」...律師忍笑

「一脫外套激凸」心儀妹羞認...冬天都不穿！答案超誠實：太舒服

和「國硯」同等級　鳳山預售案簽約五星飯店供「生活顧問服務」

摩斯元旦咖啡優惠、補班小確幸！連續15天早餐特價幫上班族打氣

台中母嬰遭撞雙亡　家屬提5質疑轟「違反常理」！台中警消回應了

猜猜我是誰？廖老大加盟主招牌噴黑漆　超像神奇寶貝「這情節」

MUJI無印良品2022年熱銷排行榜　公開最熱賣香氛口味

全民關注後疫情時代發展　世新大學探究企業管理新型態挑戰

民進黨敗選檢討聆聽年輕世代聲音　趙怡翔喊：應更專注民生議題

台中計程車春節加成費率出爐！　小年夜到初八照表收費再加50元

叫外送慘遇「食物小偷」！她調監視器見「凶手」秒心軟：還好是牠

汽水妹很會吃！老司機爽過立馬「回購」再一炮　門一開下場慘曝

生活熱門新聞

3縣市大雨！10級強風來了　跨年下最大

台中公車輾母嬰2死　台北司機詭異重複喊這8字

訂位接滿！耶誕夜「8成座位突取消」

好市多夯物特價最後1天　會員網購優惠還買貴

今晚17：32進入水逆！　4星座要當心了

老公抱弟媳「一手伸到下體」！妻忍10年：是個婊

苗栗懶人露營住到發霉帳篷！業者反擊了

今明雨擴全台　2地區一路下到明年

日本單日415死創新高！林氏璧建議帶3寶赴日

幼兒園老師熱舞「抖動19秒」　媽媽們怒了

爽交到「阿嬤型女友」　他付完帳一看手機傻眼！

小二女國文考卷！媽一看超火　爸爸沉默了

逛UNIQLO變內褲賊　他曝「最新後續」！千人炸鍋

普拿疼一盒喊1500元「是真的」　藥師抬價拒道歉

更多熱門

相關新聞

多圖／總統府「兔年」春聯、紅包袋搶先看！　

多圖／總統府「兔年」春聯、紅包袋搶先看！　

為迎接民國112年「兔」年，總統府製作總統蔡英文、副總統賴清德賀年卡、春聯、紅包袋、福袋，祝福社會各界在新的一年，都能迎來朝氣、希望及豐盛的成果。

迎接兔年！超商最新紅包袋、春聯

迎接兔年！超商最新紅包袋、春聯

「7字春聯」讓眾人變文盲　他看懂尷尬笑了

「7字春聯」讓眾人變文盲　他看懂尷尬笑了

2023靈鷲山兔年春聯　智透太平德貫乾坤

2023靈鷲山兔年春聯　智透太平德貫乾坤

2023法鼓山限量春聯「福慧自在」

2023法鼓山限量春聯「福慧自在」

關鍵字：

安平開台天后宮迎兔墨韻揮毫品茶賞樂春聯

讀者迴響

熱門新聞

要剪卡了！2023年5張卡跌落神壇　達人點名這張必剪　

宋逸民夫妻開教會還賣藥！大咖女星決裂6年

先別離職！「6星座」2023年旺到發紫　

3縣市大雨！10級強風來了　跨年下最大

21歲女星確診轉中重症！燒到送急診

台中公車輾母嬰2死　台北司機詭異重複喊這8字

即／南韓高速公路隧道大火　至少5死37傷

訂位接滿！耶誕夜「8成座位突取消」

因1張衛生紙被媽罵！國小童發抖說：我恨妳

好市多夯物特價最後1天　會員網購優惠還買貴

年度最佳手機出爐！它打敗iPhone和三星

23歲女偶像宣布未婚懷孕！孩子的爸是粉絲

剛進宋逸民教會…她遇2件事嚇到退出：很邪門！

子瑜現蹤林百貨買包　原因讓店員泛淚

宋逸民躲7天「她怒提4大訴求」逼出面！

更多

最夯影音

更多
大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑
動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

世界已知首例白化豹貓 失明、多病纏身受照護

世界已知首例白化豹貓 失明、多病纏身受照護

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面