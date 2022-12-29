安平開台天后宮「迎兔墨韻」　揮毫、品茶、賞樂送春聯

▲台南安平開台天后宮為迎接癸卯新年，於2023年1月8 日下午1至4時，舉辦「迎兔墨韻」揮毫、品茶、賞樂送春聯活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南安平開台天后宮為迎接癸卯新年，於2023年1月8 日下午1至4時，舉辦「迎兔墨韻」揮毫、品茶、賞樂送春聯活動。

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安平開台天后宮主委盧友禮表示，為推動優質的廟埕文化，將歷年所舉辦的「贈春聯」結合國樂、茶藝，融入傳統宗教禮儀，寓教於廟埕文化展演中，這也是安平開台天后宮佔居地方大廟往後首要的領頭任務。

29日行前活動記者會，廟方邀請書法家陳吉山、盧柏榕、鄭有懋、茶道老師江昭慧與西門國小國樂團學生等，於當場寫書法、泡茶及國樂演奏。

民政局長姜淋煌表示，安平開台天后宮周圍有許多古蹟，廟方可將觀光與宗教結合在一起來推動優質廟宇文化，也就是民政局相當重視的廟宇之一，希望廟方能持續推動優質的廟宇文化。

林國明總幹事針對安平開台天后宮朝向扶正長期廟會窠臼陋習，首波迎春祭出文化大菜，將邀集台南市全台聞名的書法界翹楚8位大師蒞臨，以畫筆千金的墨寶贈春，佐以西門國小國樂社的古典音韻，以及安平媽加持過的好茶。

盧友禮主委說，所有活動將邀請蒞臨的來賓端上好茶敬獻安平開台天后宮主祀「安平媽」，焚香供奉當天茶品，經由「安平媽」暨所祀眾神的加持，再送到茶席中，沖泡給蒞臨的各界信眾品茗，當天現場前200名將能獲廟方贈送的專屬磁杯。

林國明總幹事指出，當天在盧友禮主委引領與會來賓進入大殿向「安平媽」敬茶並稟明活動內容之後，展開下午3個小時的「迎兔墨韻」揮毫、品茶、賞樂送春聯活動；參與「贈春聯」活動的民眾，可以向書法大師說明自己的需求，在等候的同時，安平開台天后宮於揮毫專區及茶藝專區之間設有等候區，座前舞台則有西門國小國樂社彈奏喜氣洋洋的古典國樂，前200名的民眾可使用獲贈的專屬磁杯品嚐，其餘信眾則由廟方準備紙杯提供使用，茶藝師在現場沖泡茶湯，等候民眾可悠閒自在的賞樂、候墨。

林國明總幹事表示，在等候區拿取贈墨之後，需進入大殿上香感謝「安平媽」慈悲贈墨，將所贈春聯過香，代表「安平媽」的護持印記，廟方將會另贈「安平媽」賜福結緣品，在歲末迎新之際，讓大家能有身心靈舒暢、收穫滿滿的喜悅及祝福。