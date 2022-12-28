錢錢這樣裝才可愛！超商最新「兔年紅包袋」　還有獨家軟綿綿春聯

▲7-11即日起陸續開賣兔年應景紅包袋，款式超多任你選。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／台北報導

2023兔年即將到來，也代表得開始準備新春紅包、春聯等小物！就有超商即日起陸續開賣兔年最新相關周邊，光是紅包袋款式就多到選擇障礙爆發，好想兔、卡娜赫拉等各種卡通肖像紅包袋通通都有，還有軟綿綿的立體春聯，療癒又可愛。

7-11即日起陸續開賣一系列新春開運相關周邊，光是紅包袋就有超多選擇，像是「OPEN!兔年文創紅包袋」、「OPEN!金箔開運紅包袋」、「好想兔紅包袋」、「好想兔布製紅包袋」以及各式卡通肖像紅包袋，讓你包紅包也要很可愛。

▲OPEN!家族換上兔裝耍萌。



▲「OPEN!造型春聯」最上方是OPEN小將與Please美眉大頭娃娃。



春聯則有軟綿綿的「OPEN!造型春聯」，共有OPEN小將與Please美眉2款，分別為鴻兔大展與新春開運字樣，春聯頂端是OPEN小將與Please美眉大頭娃娃，掛在門口可愛到不行，另外還有「好想兔春聯／對聯」、「OPEN!兔年門神組」等。

不僅如此，還有多款新春應景小物，像是「OPEN!好事花生地墊」，兔裝OPEN小將手拿花生，象徵新的一年會有好事發生；「Hello Kitty招財聚寶盆」附贈開運五色石，期許能帶來好運及招財；「卡娜赫拉的小動物招財公仔」共有2款，粉紅兔兔手持造型金幣，為財運加持，而招財P助頭上頂著小達摩兔子、手上拿著扇子，療癒又可愛。

▲好想兔布製紅包袋。

▲卡娜赫拉的小動物招財公仔。（圖／7-11提供，下同）



▲好想兔還有春聯、對聯、御守等新品。



▲萊爾富「幾米主題4號店」就開在林口。（圖／萊爾富提供，下同）

萊爾富打造「幾米主題4號店－林口童樂門市」，以「溫柔陪伴」為主題，從大門口、騎樓、到內部空間裝潢，豐富呈現《世界別為我擔心》繪本中的奇幻美感。店內空間規劃以一排近2米高的鉛筆立柱分為商品區與休憩區，鉛筆立柱上還有超Q啦啦隊女孩造型立板。

▲立體鉛筆立柱巧妙地將店內空間劃分為座位區與商品區。

▲萊爾富林口童樂門市是目前最大的幾米主題門市。

為了讓民眾擁有舒適的休憩空間，店內將近一半的空間都設計為休憩座位區，還規劃一部分專屬小孩的遊戲閱覽空間，提供童書、拼圖軟積木及兒童專用桌椅等設備；天花板則有小男孩飛向彩虹及小孩騎乘大鳥翱翔的造型燈箱，讓人一抬頭彷彿進入充滿想像的奇幻世界。

▲休憩座位區抬頭就能看見彩虹與翱翔的大鳥。