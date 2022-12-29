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多圖／總統府「兔年」春聯、紅包袋搶先看！　領取方式看這裡

▲▼總統府兔年春聯、紅包袋、福袋一次看。（圖／總統府提供）

▲總統府兔年春聯、紅包袋、福袋一次看。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

為迎接民國112年「兔」年，總統府製作總統蔡英文、副總統賴清德賀年卡、春聯、紅包袋、福袋，祝福社會各界在新的一年，都能迎來朝氣、希望及豐盛的成果。

總統府公共事務室主任兼發言人高遵表示，本次設計兩款賀年卡，第一款為「總統、副總統聯名款」，設計師陳青琳以生肖為題，設計可愛圓潤的兔子造型卡片，閃爍星光的眼睛傳達堅定信心，兔耳則採撕縫線的設計，並搭配「自由前行　民主永續」文案與「2023新年快樂Happy New Year」，除祝賀新歲外，也傳達我們對於民主、自由的重視與期許。

高遵說，第二款賀年卡由設計師莊濟寰以其所設計本府112年紅包袋、福袋圖樣為基礎，創作總統、副總統「單獨署名」之款式，以玉兔為主題，藉由大面積、俐落色塊的畫面切割，呈現簡約、明快的氛圍；內頁煙火與錢幣圖案，象徵新的一年人民生活富足，國運昌隆。賀卡封面的燙金圓弧，隱喻旭日初升，為新的一年帶來朝氣和希望。

高遵表示，賀年卡致賀對象包括各國元首、副元首、政要與國際友人，以及六都與地方政府縣市首長、民意代表、海外僑領，以及學術、藝文、企業界等國內各行業具代表性人士。

▼總統府兔年春聯、紅包袋、福袋一次看。（圖／總統府提供）

▲▼總統府兔年春聯、紅包袋、福袋一次看。（圖／總統府提供）

高遵表示，本年電子賀卡則以第一款賀年卡元素為基礎，製作成「Mp4」格式的動畫影片。設計理念是從「自由」、「民主」概念出發，祈願新的一年圓滿、順遂。即日起將上掛「總統府全球資訊網」首頁，民眾除可於平板電腦、手機等行動載具觀賞，也能透過電子郵件或Facebook、Line、Twitter、Plurk等社群平台，與親朋好友共同分享總統與副總統的祝福。

高遵指出，112年總統暨副總統春聯賀詞為「喜福運途」，以生肖「兔」的諧音「途」為發想，由擅長書法撰寫的新生代設計師簡伯諭先生代筆，以流暢的筆意及圓潤的字體，祝福國人新的一年喜氣洋洋、福氣滿滿、鴻圖大展，喜福雙收。

高遵表示，今年紅包袋樣式以卡通風格繪製親切討喜的玉兔頭像，搭配下方象徵豐饒的幣飾，以及充滿年節氣氛的煙花圖騰，讓整體視覺層次更豐富，增添更多春節喜氣，同時向國人傳遞新春的祝福。

高遵提到，總統暨副總統兔年春聯及紅包袋將自111年12月30日（星期五）起至1月19日（星期四）止，配合總統府開放參觀活動發送，除元旦假日開放參觀時間自上午9時至下午4時；每週一至週五平日開放參觀時段為上午9時至11時30分。未能前來總統府索取春聯、紅包袋的民眾，可就近到行政院中部、南部、雲嘉南區、東部及金馬聯合服務中心洽取。

有關兔年福袋，高遵說，福袋延續紅包袋的玉兔頭像，搭配象徵豐饒的幣飾及充滿年節氣息的煙花圖騰，為即將到來春節添增一份喜氣。福袋在摺疊組裝後，可以看到玉兔頭像蹦出，並在前方台座上放置象徵一元復始的一元銅幣，祝福國人在新的一年裡生活富足、喜福運途。

 

▼總統府兔年春聯、紅包袋、福袋一次看。（圖／總統府提供）

▲▼總統府兔年春聯、紅包袋、福袋一次看。（圖／總統府提供）

▲▼總統府兔年春聯、紅包袋、福袋一次看。（圖／總統府提供）

▲▼總統府兔年春聯、紅包袋、福袋一次看。（圖／總統府提供）

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總統府春聯紅包袋

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