2023靈鷲山兔年春聯　心道法師墨寶「智透太平德貫乾坤」

▲2023靈鷲山限量兔年春聯。（圖／靈鷲山佛教教團提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2023癸卯兔年，靈鷲山開山住持心道法師親題墨寶「智透太平，德貫乾坤」，祝福大家過個智慧通透、充滿道德的太平年。心道法師期許，世界是和平的，社會是和諧的，提醒唯有通透明朗的智慧，才會有無盡的愛心，有了愛心就可以達到和平。即日起，可至靈鷲山無生道場、聖山寺、寂光寺、各地講堂及分院、宜蘭喜互惠超市免費索取，數量有限，送完為止。

世事紛擾，戰爭未歇，地球不平安，疫情暫歇，通膨陰霾卻影響民眾生活、社會經濟。值此歲末年終，展望2023年，靈鷲山印製兔年春聯與大眾結緣，傳遞滿滿的祝福與感恩，迎接太平富足的兔年。心道法師解釋，要有智慧，以愛心作為我們對萬物的一種慈悲，多元共生，相依共存。常常要看到萬物是同根同源，彼此都用靈性的愛，澆灌世間萬物，讓他們能夠得到溫暖、得到滋養，得到生命的喜悅。

「透」是取自兔的台語諧音，別具創意。心道法師期許，兔年時大家都有無盡的智慧，內心生起和平的理念，透脫出愛，沒有仇恨、沒有對立，希望道德的活水灌溉到日常生活中，推動到每一個角落，從個人、家庭到社會與國家，心心念念用道德做和平的事情，達到和諧太平。如此，道德就能夠充滿乾坤天地，安定人心與社會國家。

今年春聯底圖印有5個「五輪塔」，代表宇宙萬物生成的「地、水、火、風、空」5大元素。心道法師曾說：「五輪塔能夠化解地、水、火、風、空五種災難，轉為平安祥和。」輪就是輪圓俱足的意思，五輪表示如來的功德是圓滿無缺的，而五大也就是法界的本質。還有淡淡的蓮花圖像襯底，象徵多元共生、和諧共處的「華嚴世界」，意義非凡。

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