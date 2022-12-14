　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2023靈鷲山兔年春聯　心道法師墨寶「智透太平德貫乾坤」

▲2023靈鷲山限量兔年春聯。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

▲2023靈鷲山限量兔年春聯。（圖／靈鷲山佛教教團提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2023癸卯兔年，靈鷲山開山住持心道法師親題墨寶「智透太平，德貫乾坤」，祝福大家過個智慧通透、充滿道德的太平年。心道法師期許，世界是和平的，社會是和諧的，提醒唯有通透明朗的智慧，才會有無盡的愛心，有了愛心就可以達到和平。即日起，可至靈鷲山無生道場、聖山寺、寂光寺、各地講堂及分院、宜蘭喜互惠超市免費索取，數量有限，送完為止。

世事紛擾，戰爭未歇，地球不平安，疫情暫歇，通膨陰霾卻影響民眾生活、社會經濟。值此歲末年終，展望2023年，靈鷲山印製兔年春聯與大眾結緣，傳遞滿滿的祝福與感恩，迎接太平富足的兔年。心道法師解釋，要有智慧，以愛心作為我們對萬物的一種慈悲，多元共生，相依共存。常常要看到萬物是同根同源，彼此都用靈性的愛，澆灌世間萬物，讓他們能夠得到溫暖、得到滋養，得到生命的喜悅。

「透」是取自兔的台語諧音，別具創意。心道法師期許，兔年時大家都有無盡的智慧，內心生起和平的理念，透脫出愛，沒有仇恨、沒有對立，希望道德的活水灌溉到日常生活中，推動到每一個角落，從個人、家庭到社會與國家，心心念念用道德做和平的事情，達到和諧太平。如此，道德就能夠充滿乾坤天地，安定人心與社會國家。

今年春聯底圖印有5個「五輪塔」，代表宇宙萬物生成的「地、水、火、風、空」5大元素。心道法師曾說：「五輪塔能夠化解地、水、火、風、空五種災難，轉為平安祥和。」輪就是輪圓俱足的意思，五輪表示如來的功德是圓滿無缺的，而五大也就是法界的本質。還有淡淡的蓮花圖像襯底，象徵多元共生、和諧共處的「華嚴世界」，意義非凡。

▲2023靈鷲山限量兔年春聯。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

【更多新聞】

►墨龍太子降駕「甩女信眾巴掌」！民俗專家楊登嵙：頭一次聽見

►謝國樑公布副手　《ETtoday新聞雲》執董邱佩琳將任基隆副市長

►石門北19線5.5公里路基塌陷　「全線道吞噬」雙向封閉

►同1地點3天2車禍！台2己線貨櫃車翻覆「1死1傷」　民眾：毛毛的

►14年前碧砂漁港浮屍案　項鍊+無子宮...警助「A067無名女屍」回家

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
電眼記者妹「無罩」真面目曝！　IG追蹤暴增4.5萬人
「雪寒流」體感只有2°C　全台冰封3天！大變天時程出爐
「10大超加工食品」變胖又變笨！　萬人研究證實
陶朱隱園內部終於曝光！　超跑電梯首公開

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

廣達游於藝「遇見大未來」巡迴展　前進新北校園漫遊藝術

2023靈鷲山兔年春聯　心道法師墨寶「智透太平德貫乾坤」

新北24處運動場地升級　藝術家、SPALDING打造國際球場

桃園市圖新總館12／17開館　國際級藝術家彭雄渾捐贈畫作

長庚醫療體系身障畫作展覽　A8藝文中心展出34件作品

桃園副議長李曉鐘關懷弱勢　持續15年捐贈萬斤柳丁

快訊／桃園17歲少年自撞路樹　臉部骨折重傷受困！連酒測都沒辦法

元大投信「愛心送鞋盒」　與孩子們歡度溫馨幸福聖誕節

台南市勞工局獲勞動部國家人才發展獎、金展獎　王鑫基獻獎

桃園獨居婦騎車訪友迷途　折騰6小時求助...警護送返家

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

男挑戰吃超大份量泡麵　他崩潰吼：吃3天還有剩

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

太玄宮女信徒遭甩巴掌　鄰居爆乩童降駕「脾氣很不好、東駡西駡」

秦良丰走出癱瘓慶生日　重披迷彩服許願：再跳傘

網購黑魔女裝寄來差超大　氣勢頭套→滑稽蟑螂腳

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

女出遠門！傲嬌爹拒顧貓孫 監視器曝...擼貓＋陪睡全都錄

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

廣達游於藝「遇見大未來」巡迴展　前進新北校園漫遊藝術

2023靈鷲山兔年春聯　心道法師墨寶「智透太平德貫乾坤」

新北24處運動場地升級　藝術家、SPALDING打造國際球場

桃園市圖新總館12／17開館　國際級藝術家彭雄渾捐贈畫作

長庚醫療體系身障畫作展覽　A8藝文中心展出34件作品

桃園副議長李曉鐘關懷弱勢　持續15年捐贈萬斤柳丁

快訊／桃園17歲少年自撞路樹　臉部骨折重傷受困！連酒測都沒辦法

元大投信「愛心送鞋盒」　與孩子們歡度溫馨幸福聖誕節

台南市勞工局獲勞動部國家人才發展獎、金展獎　王鑫基獻獎

桃園獨居婦騎車訪友迷途　折騰6小時求助...警護送返家

快訊／世界盃4強賽先發陣容出爐　梅西第25場出賽登史上第一

廣達游於藝「遇見大未來」巡迴展　前進新北校園漫遊藝術

吳怡農「特戰部隊」服役帥照曝光　當年說：我渴望當兵保家衛國

2023靈鷲山兔年春聯　心道法師墨寶「智透太平德貫乾坤」

球場失意官司順利！ 內馬爾洗刷「轉會詐欺罪名」

老爸揭孫興慜帶傷備戰超艱辛　「除睡覺都在冰敷」

台南麻豆分局爆「縱放人犯」！檢搜索約談10員警　5人交保

中國在WTO對美國提起訴訟　指濫用半導體出口管制

新北24處運動場地升級　藝術家、SPALDING打造國際球場

越南必朝聖「鳥籠咖啡館」！在籠中喝咖啡　順遊超文青咖啡公寓

Bo妞路上看到賈靜雯海報　 脫口「一句話」小奶音萌炸！

地方熱門新聞

少年自撞路樹　臉部骨折重創無法酒測

桃園副議長李曉鐘　愛心捐贈萬斤柳丁

桃園、龜山4.8萬戶「大停水16小時」

元大投信「愛心送鞋盒」

嗨翻2023！　全台唯一時尚海洋系跨年在桃園

入冬首波寒流將至　雲林農民啟動防寒

台南市勞工局獻獎

觀音區4款米糧新品上市　展現多元新食力

台南野草火警　造成火車誤點

獨居老人困收納箱4天　見警忍不住哭

嘉義縣觀光產業輔導成果發表

藍軍質疑賴清德縱容台南成爐渣故鄉

五楊高架國光客運與貨車碰撞　2駕駛受傷送醫

TTPush帶動數位點數經濟風潮　台東縣府成果發表

更多熱門

相關新聞

被主管或家人朋友誤解該不該解釋

被主管或家人朋友誤解該不該解釋

面對被主管或家人朋友誤解時，以前會馬上去解釋，很擔心自己被誤解。學習「無我之道」後，就想說一切無我，被誤解就算了，這樣對嗎？

2023法鼓山限量春聯「福慧自在」

2023法鼓山限量春聯「福慧自在」

四期教育阿含期線上課程開始報名

四期教育阿含期線上課程開始報名

靈鷲山四期教育以法開解轉苦境

靈鷲山四期教育以法開解轉苦境

「心寧靜」教你做自己情緒的主人

「心寧靜」教你做自己情緒的主人

關鍵字：

靈鷲山春聯

讀者迴響

熱門新聞

10年最早雪寒流體感2°C　全台冰封3天

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

大貨車國道「零件脫落」　害14車連環爆胎

女主播遭「斷舌分屍」　兇嫌竟是抖內大金主

電眼記者妹「無罩」真面目曝光！IG追蹤暴增

美女主播驚傳嚴重車禍！　「住院治療中」告假2周

激情狗爬式！老婆「少做1事」害他瞬間軟掉

乩身狠甩女信徒巴掌「宮廟男星開罵」！超狂天選身份曝

搶藥寄大陸！感冒退燒藥「上架被掃光」

居隔50天！他見整缸魚「融化成破布」崩潰

即／記者會地點確定了　太玄宮明還原事件

直擊／力挺佳德！台人一早排隊買爆鳳梨酥

「10大超加工食品」變胖又變笨！萬人研究證實了

TOYOTA INNOVA最長候車期曝光

什麼工作年薪破百萬？他曝1職業低調賺

更多

最夯影音

更多
怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ
陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

男挑戰吃超大份量泡麵　他崩潰吼：吃3天還有剩

男挑戰吃超大份量泡麵　他崩潰吼：吃3天還有剩

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

太玄宮女信徒遭甩巴掌　鄰居爆乩童降駕「脾氣很不好、東駡西駡」

太玄宮女信徒遭甩巴掌　鄰居爆乩童降駕「脾氣很不好、東駡西駡」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面