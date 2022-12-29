北市最新「酒駕累犯」無碼照曝光！20人上榜　累犯3次有3人

▲酒駕新制3月31日施行後，台北市今(29)日公布今年第17批酒駕及拒測累犯。（圖／台北市交通事件裁決所提供，下同）

記者郭玗潔／台北報導

酒駕新制3月31日施行後，從2019年7月1日起10年內第2次以上酒(毒)駕及拒測累犯者，在裁決確定後，將依法予以公告。台北市今(29)日公布今年第17批酒駕及拒測累犯，共20名累犯違規人，累計152名。

北市裁決所表示，針對屢次酒駕或拒測違規再犯者，自2019年7月1日起算，於10年內第2次累犯，駕駛機車處罰鍰新台幣9萬元、駕駛汽車處罰鍰新台幣12萬元，酒駕累犯第3次以上者，按前次所處罰鍰金額加罰新台幣9萬元，拒測第2次者處罰鍰新台幣36萬，拒測第3次以上者按前次所處罰鍰金額加罰18萬，並得公布酒駕累犯的姓名、照片及違規事實，並吊銷駕駛執照3年及參加道安講習，另處分吊扣該汽機車牌照2年。

北市裁決所也第17度公告酒駕累犯名單，共計有20名，分別有酒駕累犯2次15名，毒駕累犯2次1名，拒測累犯1名，累犯3次3名。根據名單，累犯2次15名有簡勝栢、寸守茂、陳新發、李秉政、何清賢、錡建誌、陳紹維、羅元良、黃奇敏、何南山、黃建忠、宋家福、翁澤民、徐國勝、蔡明智；毒駕累犯2次1名為周家弘；拒測累犯2次1名李玉琪；酒駕累犯3次有3名，分別為王明淦、陳維焄、何慶元。