　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

總統大選當天打遊戲閒聊　他喊「投韓國瑜 」！拒罰50萬提告吞敗

▲▼網咖,宅男,網路沉迷,遊戲。（圖／PAKUTASO）

▲台北張姓男子於選舉日在網路上說「明天投韓國瑜」，被依選罷法裁罰50萬元。（示意圖／PAKUTASO）

記者郭玗潔／台北報導

台北張姓男子於2020年1月11日總統大選當天凌晨，在打網路遊戲時於聊天室說「明天投韓國瑜」，遭其他玩家截圖舉發，被選委會依違反總統副總統選舉罷免法裁罰50萬元，張男不滿被罰，循序上法院提起行政訴訟，法官認為他確實違法，判他敗訴，全案還可上訴。

判決指出，張男於2020年總統大選投票當天0時33分，上網打「英雄聯盟」，在遊戲聊天頻道中說「明天投韓國瑜」，遭到其他網友截圖檢舉，經選委會將相關事證移送法辦，張男被依違反總統副總統選舉罷免法，裁罰50萬元，張男不服，提起訴願被駁回，再提起行政訴訟。

張男主張，那天聊天室最多才10個人，是不對外公開的群組，因當時有玩家問「明天會投誰？」，他才這樣回應，並沒有要助選，他的訊息也很快被覆蓋掉，根本無法達到助選的目的。另截圖時間也可自行調整，或因為電腦軟硬體問題而不同，並無法證明他在投票日當天發表這個言論。且當時他仍在日本求學，尚無工作經驗，認為罰款50萬元太重。

法官檢視截圖畫面，在張男發表「明天投韓國瑜」後，有其他角色表示「以(已)截圖」，接著張男帳號顯示「離開組隊房間」，此時截圖右下角電腦顯示時間為「0：33」，另法院也向遊戲公司函詢，確認張男於1月11日0時10分登入角色，確認張男發表言論在選舉日當天。

法官認為，張男言論直指票投特定總統候選人，已發生促請大眾支持這位特定候選人的想法，且當時聊天頻道裡最少有2位、最多有9位玩家，助選活動的對象無論是不特定人或特定人，均屬違法，裁罰50萬元並無違反比例原則，判張男敗訴，全案還可上訴。

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
桃園確定發錢了！　「1族群」可領7500元
南韓高速公路「隧道大火」　至少6死29傷！狂燒數百公尺畫面曝
快訊／新化白骨案破案！　22歲女遭毆斃棄屍
NIKE官網祭「超殺7折」！　熱門跑鞋現省2千元
快訊／再度Thank You！　連總教練都掰了
獨／台中女大生遭客運輾腳！　外送員「公主抱」救她一命
快訊／《炎上王世堅》台北、新竹再加場！　搶票時間出爐
快訊／21歲男「雙手遭綁」慘死家中！　疑兇嫌叫救護車

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄輕軌最美「龍貓隧道」出事了！路人搶拍照撞車跌倒

現場畫面曝光！「小悍馬」翻車墜3m深農田　2採薑女工送醫不治

快訊／新化白骨案破案！毆斃前女友棄屍　2男遭拘提到案

快訊／國3嚴重追撞！大貨車撞爛轎車衝邊坡　車頭包燈桿慘狀曝

說不出對方名字...男「阿莎力」領80萬匯給他　警聯手郵局阻詐

搭捷運碰短褲妹大腿辯非性騷　法官判有罪：一直盯著人家看

毒品分裝廠藏身民宅...雄檢花警聯手破獲　起出大量毒品逮9嫌

快訊／台東21歲男「雙手遭綁」慘死家中！兇嫌疑幫叫救護車

枯水期全是爛泥！男墜5m深大排「臉腫脹瘀青」　警消吊掛送醫

新竹人注意！新增8路口科技執法　明年元旦起違停600起跳

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

5歲愛女對她說：我沒有爸爸　女CEO曝超正教育觀「沒什麼特殊的」

世界已知首例白化豹貓 失明、多病纏身受照護

華莎xHeize女團歌串燒！　《PINK VENOM》《LOVE DIVE》過分好聽

撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」　路口緊鄰醫院救不回

駕駛硬切車道稱「有打方向燈」　騎士怒關後照鏡：不看幫你收

快訊／高雄輕軌最美「龍貓隧道」出事了！路人搶拍照撞車跌倒

現場畫面曝光！「小悍馬」翻車墜3m深農田　2採薑女工送醫不治

快訊／新化白骨案破案！毆斃前女友棄屍　2男遭拘提到案

快訊／國3嚴重追撞！大貨車撞爛轎車衝邊坡　車頭包燈桿慘狀曝

說不出對方名字...男「阿莎力」領80萬匯給他　警聯手郵局阻詐

搭捷運碰短褲妹大腿辯非性騷　法官判有罪：一直盯著人家看

毒品分裝廠藏身民宅...雄檢花警聯手破獲　起出大量毒品逮9嫌

快訊／台東21歲男「雙手遭綁」慘死家中！兇嫌疑幫叫救護車

枯水期全是爛泥！男墜5m深大排「臉腫脹瘀青」　警消吊掛送醫

新竹人注意！新增8路口科技執法　明年元旦起違停600起跳

何志偉：被趙介佑「反咬一口」　在職場上要承擔風險

歡迎民進黨拿香跟拜！國民黨團籲還稅於民　超收稅收填補健保虧損

快訊／高雄輕軌最美「龍貓隧道」出事了！路人搶拍照撞車跌倒

桃園確定發錢了！　「1族群」爽領7500元

議長內亂後大團結！高市議會國民黨團新人事出爐　2韓家軍正妹入列

現場畫面曝光！「小悍馬」翻車墜3m深農田　2採薑女工送醫不治

後山指揮官！退伍20年大學長憶「鳳山傳奇肉粽」　同袍：仍賣20元

香川照之性騷又爆新噁照！　「手伸媽媽桑腋下」爽聞指頭味…至今沒道歉

西螺福興宮點燈送財神錢母　信眾盼新的一年財源廣進

拒簽對手辯論戰帖　吳怡農：怕淪為選舉操作

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

社會熱門新聞

嘉義兒陳屍床上　母親後門外亡

即／女倒加油站吐血慘死！家屬錯愕北上認屍

快訊／國民黨中常委蕭景田涉買票！士檢發布通緝

女駕駛「被小蟲嚇到」衝圍牆　夫彈撞車頂不治

機車左轉後方休旅車高速追撞　藥劑師慘死

即／台東21歲男「雙手遭綁」慘死家中

妻偷吃籃球助理教練　夫心碎提告求償

台中男18樓墜落　摔中庭多處肢體變形

輔大副教授涉約會性侵　解聘興訴敗訴

騎士禮讓救護車卻遭開罰900！警回應

台中母子遭公車輾斃！來台30年醫嘆氣

與伊拉克同學結連理！資優女慘死跨國良緣碎

即／警追擄人案連開11槍！嫌犯駕車逃逸

快訊／苗栗台13線火燒車！駕駛急救中

更多熱門

相關新聞

妻偷吃籃球助理教練　夫心碎提告求償

妻偷吃籃球助理教練　夫心碎提告求償

台北一人夫發現妻子偷吃籃球助理教練，還和小王互傳下體裸照，並有「想用我妹妹含住你」、「這樣奶好大」等露骨鹹濕簡訊，人妻還拿小王給她的開房費捐給路邊雙手殘廢的人，甜蜜向小王說「做善事你也有分」，讓人夫發現姦情後對婚姻深感絕望，提告向小王求償30萬元。台北地院審理，認為小王侵害配偶權，判他要賠20萬元。

吳景欽／賄聲賄影不因選後而終結

吳景欽／賄聲賄影不因選後而終結

選前吵配票開槍！烏來區代會主席交保

選前吵配票開槍！烏來區代會主席交保

「王中之王」七都地王公告現值　它年漲9.1%衝最快

「王中之王」七都地王公告現值　它年漲9.1%衝最快

350元物資包賄選　新店香坡里長遭訴

350元物資包賄選　新店香坡里長遭訴

關鍵字：

韓國瑜選罷法台北

讀者迴響

熱門新聞

要剪卡了！2023年5張卡跌落神壇　達人點名這張必剪　

宋逸民夫妻開教會還賣藥！大咖女星決裂6年

21歲女星確診轉中重症！燒到送急診

3縣市大雨！10級強風來了　跨年下最大

先別離職！「6星座」2023年旺到發紫　

台中公車輾母嬰2死　台北司機詭異重複喊這8字

因1張衛生紙被媽罵！國小童發抖說：我恨妳

訂位接滿！耶誕夜「8成座位突取消」

好市多夯物特價最後1天　會員網購優惠還買貴

23歲女偶像宣布未婚懷孕！孩子的爸是粉絲

剛進宋逸民教會…她遇2件事嚇到退出：很邪門！

年度最佳手機出爐！它打敗iPhone和三星

宋逸民躲7天「她怒提4大訴求」逼出面！

子瑜現蹤林百貨買包　原因讓店員泛淚

嘉義兒陳屍床上　母親後門外亡

更多

最夯影音

更多
大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑
動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面