總統大選當天打遊戲閒聊　他喊「投韓國瑜 」！拒罰50萬提告吞敗

▲台北張姓男子於選舉日在網路上說「明天投韓國瑜」，被依選罷法裁罰50萬元。（示意圖／PAKUTASO）

記者郭玗潔／台北報導

台北張姓男子於2020年1月11日總統大選當天凌晨，在打網路遊戲時於聊天室說「明天投韓國瑜」，遭其他玩家截圖舉發，被選委會依違反總統副總統選舉罷免法裁罰50萬元，張男不滿被罰，循序上法院提起行政訴訟，法官認為他確實違法，判他敗訴，全案還可上訴。

判決指出，張男於2020年總統大選投票當天0時33分，上網打「英雄聯盟」，在遊戲聊天頻道中說「明天投韓國瑜」，遭到其他網友截圖檢舉，經選委會將相關事證移送法辦，張男被依違反總統副總統選舉罷免法，裁罰50萬元，張男不服，提起訴願被駁回，再提起行政訴訟。

張男主張，那天聊天室最多才10個人，是不對外公開的群組，因當時有玩家問「明天會投誰？」，他才這樣回應，並沒有要助選，他的訊息也很快被覆蓋掉，根本無法達到助選的目的。另截圖時間也可自行調整，或因為電腦軟硬體問題而不同，並無法證明他在投票日當天發表這個言論。且當時他仍在日本求學，尚無工作經驗，認為罰款50萬元太重。

法官檢視截圖畫面，在張男發表「明天投韓國瑜」後，有其他角色表示「以(已)截圖」，接著張男帳號顯示「離開組隊房間」，此時截圖右下角電腦顯示時間為「0：33」，另法院也向遊戲公司函詢，確認張男於1月11日0時10分登入角色，確認張男發表言論在選舉日當天。

法官認為，張男言論直指票投特定總統候選人，已發生促請大眾支持這位特定候選人的想法，且當時聊天頻道裡最少有2位、最多有9位玩家，助選活動的對象無論是不特定人或特定人，均屬違法，裁罰50萬元並無違反比例原則，判張男敗訴，全案還可上訴。