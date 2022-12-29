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傳產二代買500萬賓士當「行動砲房」！小三懷孕爆料　正宮反擊了

▲▼車震,情侶。（圖／CFP）

▲國內一名傳產企二代偷吃，因要求小三墮胎，讓小三不滿而向媒體爆料。（示意圖／取自圖庫CFP）

記者郭玗潔／台北報導

國內一名傳產企二代偷吃小三，聽到小三懷孕後，卻要她把小孩拿掉，讓小三憤而向媒體爆料，企二代的妻子看到新聞報導，也對小三提告侵害配偶權，求償100萬元。台北地院審理，認為小三在得知企二代已婚後，仍與他上床並懷孕，已侵害配偶權，判她要賠20萬元。

根據周刊王報導，一名年約35歲的OL於前年向媒體投訴，她與一名國內傳產企二代（C男）以結婚為前提交往，最後卻驚覺對方已有家室，如今她已懷孕1個月，男方卻自此消失，讓她只能夠過律師從中交涉，希望C男能良心發現。

OL也爆料兩人性事，表示「交往過程中，有七成的親密關係都是在他的車上發生」，並透露，這台宛如「移動式砲房」的車，是C男在2019年7月剛買的賓士G-Class，市價5百萬以上，OL一開始以為只是情侶間的情趣，才在車內發生關係，但後來卻越來越頻繁，於是她問C男為什麼不回家裡，他卻稱「我房間很亂，等我整理好再讓妳進去」。C男的特殊性癖好讓她既困擾又難受，因為每次結束後，她身上都會因在狹小空間碰撞而留下大大小小的瘀青。

C男的日本妻子經朋友提醒，也看到這篇報導，才驚覺老公外遇、小三懷孕，心碎對小三提告求償100萬元。

小三在審理時表示，她在工作場合認識C男，C男也熱烈追求她，2020年5月C男才表示他尚未離婚，只是在協商離婚，於是她與C男劃清界線，直到同年7月C男又主動聯絡，表示已經和妻子離婚，她才與他復合，並在月底發現懷孕，想不到告知C男這個喜訊後，C男才坦承他根本沒離婚，還要她把小孩拿掉，她因為不甘遭到C男欺騙，才向媒體投書。

法官審理，認為小三在2020年5月就得知C男已婚，卻仍與他發生關係並懷孕，且無法舉證C男在同年7月有再欺騙她已辦完離婚手續，判定小三已侵害配偶權，審酌小三現為行政內勤，月薪約4萬，應賠償C男妻子20萬元，全案還可上訴。

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